Négy éve fizetem a fiam és a barátnője karácsonyi szállását, de idén végre szóvá tettem, hogy szeretném, ha maguk gondoskodnának róla.

Minden évben, amikor közeledik a karácsony, ugyanazt a két dolgot intézem el először: megveszem az ajándékokat, és lefoglalom a szállást a fiamnak és a barátnőjének. Három éjszaka egy belvárosi apartmanban, nem messze tőlünk. Sokáig fel sem merült bennem, hogy ez furcsa lenne, de idén, amikor megláttam az újabb foglalás árát, azon kaptam magam, hogy egyáltalán nincs kedvem kifizetni. Nem az összeg miatt, hanem mert rájöttem, hogy évek óta automatikusan én gondoskodom valamiről, ami már régen nem az én dolgom lenne.

Amikor a fiam, Dávid összejött Nikivel, még mindketten egyetemisták voltak. Budapesten laktak egy apró albérletben, és karácsonykor természetesen hazajöttek hozzánk. Nálam azonban nem volt igazán hely két vendégnek. A lakásban egy hálószoba és egy kisebb nappali van, ahol ugyan kihúzható a kanapé, de két felnőttnek három éjszakán keresztül nem éppen kényelmes megoldás.

Az első évben még megpróbáltuk így megoldani. Niki kedves volt, egyáltalán nem panaszkodott, de láttam rajta, hogy feszeng. Reggelente mindenki igyekezett kerülgetni a másikat, a fürdőszobáért is külön időbeosztást kellett tartanunk. Végül én vetettem fel, hogy mi lenne, ha inkább foglalnék nekik egy közeli apartmant. Akkoriban még egyikük sem keresett túl jól, nekem pedig belefért a kiadás. Örültem, hogy így kényelmesen együtt tölthetjük az ünnepet, anélkül, hogy bárki kellemetlenül érezné magát. A következő évben már szinte magától értetődött, hogy megint én foglalok. Dávid csak annyit kérdezett telefonon, hogy ugyanabban az apartmanházban lesznek-e, mint tavaly. Én pedig intéztem a szállást, ahogy korábban is. Aztán eltelt még egy év, majd még egy. Közben a fiam befejezte az egyetemet, rendes állása lett, Nikivel pedig közös lakást béreltek, később saját otthont is teremtettek. Mindketten jól keresnek, és már rég nem szorulnak arra, hogy a szüleik fizessék helyettük a karácsonyi utazást. A szállásfoglalás mégis nálam maradt.

Amikor már nem az összeg, hanem az elv zavart Idén novemberben, amikor megnyitottam az apartmanház oldalát, és megláttam, mennyivel drágább lett a három éjszaka, valamiért megálltam a fizetés előtt. Korábban gondolkodás nélkül megadtam a bankkártyám adatait, most viszont eszembe jutott, hogy Dávidék már egyáltalán nem azok a fiatalok, akik négy évvel ezelőtt voltak. Nem sajnálom tőlük a pénzt, és azt sem várom, hogy minden karácsonyi kiadást fillérre pontosan osszunk el. Felhívtam Dávidot, és elmondtam neki, hogy idén szeretném, ha ők intéznék a szállásukat. Nem követelőztem, csak megkérdeztem, hogy meg tudják-e oldani. A vonal másik végén néhány másodpercig csend volt, aztán a fiam azt mondta, hogy persze, de nem igazán érti, miért csak most szólok. Először rosszul esett a kérdés, mert úgy éreztem, mintha nekem kellene megindokolnom, miért nem szeretnék tovább fizetni valamit. Aztán rájöttem, hogy talán tényleg nem voltam egyértelmű. Négy éven át minden alkalommal én ajánlottam fel a segítséget, így Dávidnak nem feltétlenül volt oka azt gondolni, hogy ez nekem teher.

Kiderült, hogy a barátnője is kellemetlenül érezte magát A következő hétvégén átjöttek hozzám egy kávéra, és végül a szállás kérdése is szóba került. Niki meglepően őszintén elmondta, hogy ő már korábban is szerette volna felvetni, hogy fizessék inkább ők az apartmant, de nem tudta, hogyan tegye anélkül, hogy megbántana. Úgy érezte, hogy én szívességet teszek nekik, és nem akarta, hogy azt higgyem, nem értékelik. Dávid közben bevallotta, hogy neki egyszerűen megszokottá vált az egész. Tudta, hogy minden évben ugyanoda mennek, és mivel én intéztem a foglalást, nem is gondolt bele különösebben, hogy ez mennyibe kerül vagy nekem mennyi utánajárással jár. Nem rossz szándékból vette természetesnek, egyszerűen így alakult. Végül abban maradtunk, hogy idén már ők foglalják és fizetik a szállásukat. Én továbbra is elkészítem a karácsonyi vacsorát, és szívesen vendégül látom őket, de a többi költséget mindenki maga vállalja. Nem volt belőle sértődés, és utólag azt is beláttam, hogy talán hamarabb kellett volna beszélnem erről.