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„A menyasszony ragaszkodott hozzá, hogy csak ő viseljen sminket az esküvőn” – Bicskanyitogató lagzis sztorik
Unsplash

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„A menyasszony ragaszkodott hozzá, hogy csak ő viseljen sminket az esküvőn” – Bicskanyitogató lagzis sztorik

Schuster Borka
Írta 2026.10.13.
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Három olvasónk olyan lagzikról mesél, ahol a nagy nap nemcsak a szerelemről és az ünneplésről szólt, hanem néhány egészen különös elvárásról is.

Egy esküvőn természetes, hogy a menyasszony szeretne kitűnni, de azért akadnak olyan kérések, amelyek még a legszűkebb családban is feladják a leckét.

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„Azt akarta, hogy rajta kívül senki ne sminkelje ki magát”

Koszorúslány nagyon nevet az esküvőn
Unsplash

A 29 éves Anna egy közeli barátnője esküvőjén volt koszorúslány. A menyasszony már hónapokkal korábban megmutatta nekik a ruhájukat, de azt nem gondolta volna, hogy a megjelenésük minden részletéről is rendelkezni fog.

„Az esküvő előtti este írt a koszorúslányok közös csoportjába, hogy fontos dolgot szeretne mondani. Azt hittem, valami utolsó pillanatos szervezési kérdés lesz, erre közölte, hogy másnap senki ne sminkelje ki magát. Egyáltalán.

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Először azt hittem, csak viccel. Vissza is írtam, hogy oké, de legalább szempillaspirál lehet? Azt mondta, nem, mert azt szeretné, ha mindenki természetes arccal jelenne meg, és a képeken kizárólag ő lenne kisminkelve.

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