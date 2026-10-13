„A menyasszony ragaszkodott hozzá, hogy csak ő viseljen sminket az esküvőn” – Bicskanyitogató lagzis sztorik

Három olvasónk olyan lagzikról mesél, ahol a nagy nap nemcsak a szerelemről és az ünneplésről szólt, hanem néhány egészen különös elvárásról is.

Egy esküvőn természetes, hogy a menyasszony szeretne kitűnni, de azért akadnak olyan kérések, amelyek még a legszűkebb családban is feladják a leckét.

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„Azt akarta, hogy rajta kívül senki ne sminkelje ki magát”

A 29 éves Anna egy közeli barátnője esküvőjén volt koszorúslány. A menyasszony már hónapokkal korábban megmutatta nekik a ruhájukat, de azt nem gondolta volna, hogy a megjelenésük minden részletéről is rendelkezni fog.

„Az esküvő előtti este írt a koszorúslányok közös csoportjába, hogy fontos dolgot szeretne mondani. Azt hittem, valami utolsó pillanatos szervezési kérdés lesz, erre közölte, hogy másnap senki ne sminkelje ki magát. Egyáltalán. Olvass még a témában „Félúton úgy döntött, más színű körmöket akar, de rögtön” – Szépségipari szolgáltatók horrorsztorijai Újra ismerkedni egy húszéves kapcsolat lezárása után – hogyan kell ezt jól csinálni? „Semmit nem tudtam a pénzügyeinkről” – Így veszíted el az irányítást a házasságodban Melyik szeretetnyelvet beszéled a hétköznapokban? 10 gyors kérdés és válasz, ami nagyon sokat elárul rólad

Először azt hittem, csak viccel. Vissza is írtam, hogy oké, de legalább szempillaspirál lehet? Azt mondta, nem, mert azt szeretné, ha mindenki természetes arccal jelenne meg, és a képeken kizárólag ő lenne kisminkelve.

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