Az „érzelmi másnaposság” sokkal gyakoribb, mint gondolnád – így lábalj ki belőle

Volt már, hogy egy nehéz vagy éppen nagyon intenzív nap után másnap úgy ébredtél, mintha fizikailag is megviseltek volna? Ez az érzés sokkal elterjedtebb, mint hinnéd, és még neve is van: érzelmi másnaposság.

Volt egy hétvégém, amikor egy nehéz beszélgetés után a párommal, másnap úgy ébredtem, mintha egy egész üveg bort megittam volna előző este, pedig egy csepp alkohol sem volt a közelben. Fájt a fejem, kimerültnek éreztem magam, és semmi kedvem nem volt semmihez. Csak később jöttem rá, hogy ennek van neve, ezt hívják érzelmi másnaposságnak, és sokkal többen ismerik ezt az érzést, mint gondolnánk.

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Mi is pontosan ez az érzés, és miért érzi ezt a testünk ilyen erősen

Az érzelmi másnaposság egy erős, megterhelő érzelmi élmény – például egy veszekedés, egy szakítás, egy stresszes esemény, vagy akár egy nagyon boldog, de intenzív alkalom, mint egy esküvő – után jelentkező elhúzódó fáradtság és ködös fejűség.

A tünetei meglepően hasonlítanak egy hagyományos másnaposságéra: fejfájás, kimerültség, szorongás, mintha egy érzelmi hullám sodort volna el, amiből még nem sikerült teljesen kikászálódni.

Sokan azt is elmondják, hogy nehezebben tudnak koncentrálni, mintha egy köd ülne a gondolataikon, és a legegyszerűbb döntések is nagyobb erőfeszítést igényelnek, mint amúgy. Intenzív érzelmi élmények alatt az idegrendszerünk túlpörög, és olyan stresszhormonokat áraszt el, mint a kortizol és az adrenalin, a felépülési folyamat pedig valódi időt és energiát igényel. Olvass még a témában Az évszakváltás és a kapcsolataink: miért indulnak be pont ilyenkor a szakítások Alig maradt emlékem gyerekkoromból – most azt kutatom, hogyan építkezik ebből a felnőtt énem Mi az életfeladatod? Megmutatja a születési dátumod utolsó számjegye Az Igazság kártyája: ezt üzeni az októberi Tarot a Mérleg energiák mellé

Lila Davachi, a New York-i Egyetem pszichológia professzora szerint az agyunk izgalmi állapota fokozza a memóriát is, ezért emlékszünk sokkal élénkebben az érzelmileg megterhelő eseményekre, mint a semlegesekre, és ez az izgalmi állapot még jó ideig fennmarad az esemény után is.

Ez a fokozott éberség a testünk egyfajta védekező reakciója is egyben, mintha felkészülne arra, hogy a megterhelő helyzet bármikor megismétlődhet, és éppen ez az elhúzódó készenléti állapot okozza a kimerültség érzését másnap.

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