Virágzó árvácska, különleges hunyor vagy piros bogyós örökzöld? Ezekkel a télálló balkonnövényekkel a hideg időben is színes maradhat az erkélyed.

Attól, hogy beköszönt a hideg idő, még nem kell lemondanod a virágos, színes balkonról. Vannak olyan növények, amelyek a téli hónapokban is virágoznak, mások pedig örökzöld leveleikkel vagy különleges bogyóikkal teszik hangulatosabbá az erkélyt. Mutatunk öt fagytűrő balkonnövényt, amelyekkel a leghidegebb időszakban sem marad üresen a balkonládád!

Felejthetetlen szenvedély: 6 csillagjegy-páros, akiknél sosem hűl ki a láng

1. Árvácska, a téli balkon színes kedvence

Az árvácska az egyik legnépszerűbb hidegtűrő balkonnövény, amelynek vidám virágai a szürke téli napokon is színt visznek az erkélyre. Fehér, sárga, lila, bordó és többszínű változatok közül is választhatunk, így akár többféle árnyalatot is kombinálhatunk egy balkonládában. Jól viseli a hideget, és enyhébb időben a téli hónapokban is hozhat új virágokat. Napos vagy félárnyékos helyen érzi magát a legjobban, öntözésénél pedig ügyeljünk arra, hogy a földje ne legyen folyamatosan vizes.

2. Hunyor, a téli virágzás különlegessége A hunyor, amelyet karácsonyi rózsaként is ismerünk, azok közé a különleges növények közé tartozik, amelyek a hideg időben sem mondanak le a virágzásról. Fehér, rózsaszín, bordó vagy akár mélylila virágai rendkívül elegánsak, ráadásul egyes fajtái már a tél folyamán megmutatják szépségüket. Félárnyékos, védett balkonra különösen jó választás, ahol nagyobb, mélyebb cserépben is nevelhető. Fontos, hogy jó vízelvezetésű földbe kerüljön, mert a pangó vizet és a tartósan átázott gyökérzetet nem kedveli. 3. Csarab, amely sokáig megőrzi színeit A csarab (Calluna vulgaris) apró, sűrűn elhelyezkedő virágaival és változatos színeivel az őszi-téli balkon egyik legmutatósabb növénye. Rózsaszín, lila, bordó és fehér változatai külön-külön vagy akár együtt ültetve is szépen mutatnak. Különösen jól érzi magát napos helyen, savanyú kémhatású, jó vízáteresztő talajban. Hidegtűrő növény, de a cserépben nevelt példányok gyökereit érdemes védeni a tartós, erős fagyoktól. Rendszeres, mérsékelt öntözést igényel, a földje azonban ne legyen tocsogós. 4. Díszkáposzta, amelynek a hideg csak jót tesz Ha valami igazán különlegeset szeretnénk a balkonra, a díszkáposzta remek választás. Nem elsősorban virágaival, hanem fodros, látványos leveleivel díszít, amelyek középen gyakran rózsaszín, lila vagy krémfehér árnyalatúak. Érdekessége, hogy a hűvös idő hatására a színei még intenzívebbé válhatnak, ezért ősszel és télen különösen mutatós. Napos, világos helyen fejlődik a legszebben, és balkonládában is könnyen nevelhető. A földjét tartsuk enyhén nyirkosan, de a pangó vizet mindenképpen kerüljük. 5. Mirtuszhanga, amelyet piros bogyói tesznek különlegessé A mirtuszhanga (Gaultheria mucronata) azoknak is jó választás, akik nem feltétlenül virágzó növényt keresnek, hanem egész télen dekoratív balkonra vágynak. Örökzöld, fényes levelei mellett apró, élénkpiros bogyókat hoz, amelyek különösen szépen mutatnak a téli környezetben. Alacsony növekedésű növény, így balkonládákban és kisebb cserepekben is jól elfér. A félárnyékos, árnyékos helyeket kedveli, és savanyú, jó vízáteresztő talajban fejlődik megfelelően. A kemény fagyok idején a cserepét érdemes szigetelni, hogy a gyökérzete ne hűljön át túlságosan. Hogyan védd meg a gyökeret a fagytól? A balkonláda oldala sokkal gyorsabban kihűl, mint a kerti föld, ezért a gyökér van leginkább veszélyben, nem a hajtás. Egy vastagabb kókuszrost- vagy jutaszövet-réteg a cserép köré tekerve sokat segít, akárcsak az, ha a ládát közvetlenül a fal mellé toljuk, ahol a védettebb elhelyezés enyhébb mikroklímát biztosíthat. Aki teheti, a cserepet egy kicsit megemeli a talajtól egy fadarabbal vagy cserépalátéttel, hogy a jeges aljzat ne hűtse közvetlenül az edényt. Öntözés és tápanyag a hideg hónapokban Sokan azt hiszik, télen egyáltalán nem kell locsolni, pedig a növények ilyenkor is párologtatnak, csak lassabban. A lényeg, hogy fagymentes időben, mérsékelten öntözzünk, és csak akkor, ha a talaj kezd kiszáradni. A leggyakoribb hiba, amit elkövetünk A legtöbb balkonnövény nem feltétlenül a hidegtől pusztul el, hanem a túlöntözés és a nem megfelelő vízelvezetés miatt is károsodhat. A tartósan nedves földben a gyökerek könnyebben károsodnak, különösen akkor, ha a víz megfagy. Ha takarjuk a cserepet, mindig levegőt áteresztő anyagot, például jutát vagy kertészeti fátyolfóliát használjunk, és ügyeljünk arra, hogy a növény ne maradjon tartósan nedves, levegőtlen környezetben.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.