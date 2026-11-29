Az évek során rájöttem, hogy a nyugodt karácsonyhoz nem feltétlenül több időre vagy különleges főzőtudományra van szükségem, hanem néhány jól megválasztott praktikára és egy kis rugalmasságra. Mutatom, hogyan tervezem meg a karácsonyi menüt, és mitől lesz igazán élvezetes az ünnep a konyhában töltött hosszú órák helyett.

Az évek során rájöttem, hogy a nyugodt karácsonyhoz nem feltétlenül több időre vagy különleges főzőtudományra van szükségem, hanem néhány jól megválasztott praktikára és egy kis rugalmasságra.

Nálam a tervezés első lépése mindig az, hogy végiggondolom, melyek azok az ételek, amelyek valóban hozzátartoznak a család karácsonyához. Aztán újra és újra rájövök, hogy egyáltalán nem vagyunk tipikus család, és nincsenek olyan fogások, amelyek nélkül bárkinek hiányérzete lenne.

Ettől akár bonyolultabb is lehetne a készülődés, mégsem az, és ennek hátterében elsősorban a hozzáállásunk áll. Nálunk senki sem híve annak, hogy egész nap együnk, így sokszor annak sincs értelme, hogy három fogást tegyek az asztalra, nemhogy többet. Ráadásul nem érzem úgy, hogy az ünnepi asztalnak éttermi büfének kellene lennie, szóval nem gondolom azt sem, hogy a megszokás kedvéért legalább hatféle süteményt kellene készítenem. Olvass még a témában Én sem hittem el, de működik: ez a legegészségesebb csokis puding, amit a tányérodra tehetsz A hálaadás időszaka jön – de tényleg muszáj elégedettnek lennünk azzal, amink van? Mantrák decemberre: ez a neked szóló megerősítés a Nyilas szezonban Azt hittem, már mindent megtanultam az elengedésről, aztán jött ez a hét

Ezekből az alapokból kiindulva évről évre váltogatom a karácsonyi fogásokat, de mindig igyekszem egy átgondolt, szerethető menüt összeállítani, amelynek az elkészítése nem veszi el az összes időmet. Mielőtt azonban ténylegesen nekiállok főzni, mindig megkérdezem a többieket is, mit ennének szívesen, ugyanis meglepően jó ötletekkel szoktak előrukkolni. És mivel én nem érzek nyomást arra vonatkozóan, hogy valamilyen különleges meglepetéssel rukkoljak elő, ellenben örömmel készítem el azokat az ételeket, amelyeket szeretnek… ezzel a lépéssel a lehető legnagyobb eséllyel borítékolom a sikert.

A fagyasztó és az előre elkészített finomságok sokat segítenek Természetesnek tűnhet, hogy a karácsonyi ételek nagy részét december 24-én vagy közvetlenül előtte kell elkészíteni, pedig számos fogással előre is dolgozhatsz. Nem feltétlenül kell mindent frissen készítened az ünnep napján – én különösen szeretem azokat a megoldásokat, amelyekkel úgy tudok haladni, hogy közben nem kell kompromisszumot kötnöm az ételek minőségében. Egyes sütemények, kelt tészták, pogácsák, már megsült és megfelelően becsomagolt bejglik, húsgolyók vagy bizonyos mártások is csodásan viselik a fagyasztást. Más finomságokat egyszerűen csak érdemes néhány nappal (akár héttel) korábban elkészíteni. Gondolj például a birsalmasajtra vagy a puszedlire, de a különféle hűtött saláták, például a francia saláta is elkészülhet az ünnep előtti napokban. Sőt, a tartalmasabb leveseknek kifejezetten jót tehet, ha egy-két éjszakát állnak, mert az ízeknek van idejük összeérni. Számomra azonban nemcsak az a fontos, hogy minél több fogást kipipáljak előre, hanem az is, hogy néhány saját készítésű finomsággal különlegesebbé tegyem a menüt. Nagyon szeretek például kertből eltett savanyúságot rakni az asztalra, vagy a házi lekváromból tölteni a piskótába. Ezek apróságnak tűnnek, mégis személyesebbé teszik az ünnepi étkezést, és nem járnak pluszmunkával – legalábbis karácsonykor már nem.

Amit csak lehet, már december elején beszerzek A bevásárlást nem szeretem a karácsony előtti utolsó napokra hagyni – és ezt különösen ildomos lesz szem előtt tartani most, hogy már hivatalosan ünnepnap december 24. is. Amint összeállt a menü, átgondolom, milyen alapanyagokra lesz szükségem, és amit csak lehet, már november végén vagy december elején beszerzek. A karácsony közeledtével próbálok mindig csak a friss alapanyagokra koncentrálni, ilyenkor főként a zöldségeket és a gyümölcsöket vásárolom meg, ezeket szeretném a lehető legfrissebben felhasználni és az asztalra tenni. Ellenben a liszt, a cukor, a fűszerek, a konzervek, a különféle szárazáruk és az italok sokáig eltarthatók, így nincs értelme az ünnep előtti napokban ezekért is sorban állni.