A testtartásunk hatással van a hangulatunkra és a döntéseinkre – egy új kutatás szerint

Fiatalabb koromban sokszor megkaptam az anyukámtól, hogy ülj egyenesen – de vajon tényleg csak a gerincünk miatt fontos ez? Egy 2026-os kanadai kutatás szerint az, hogy hogyan ülünk, a hangulatunkra és a kockázatos döntéseinkre is hatással lehet.

Íme, mit érdemes tudni erről!

Mit vizsgáltak?

A kutatást a montreali McGill Egyetem pszichiátriai és pszichológiai tanszékének kutatói végezték, a vezetője Jorge Armony professzor volt. A tanulmány a British Journal of Psychology című folyóiratban jelent meg 2026-ban. Nagyjából kétszáz, az egyetemi közösségből toborzott önkéntes vett részt benne.

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A résztvevőknek először egy számítógépes monitoron kellett feladatokat megoldaniuk. Utána azt mondták nekik, hogy a kutatók egy mobilalkalmazást értékelnek, és ezért egy táblagépen kell játszaniuk. Senkinek nem mondták meg, hogyan üljön. Ehelyett a környezetet alakították át. Olvass még a témában Mondok 4 indokot, ami téged is meggyőz arról, hogy évszakok szerint étkezz Csajos koktél, megértő barát, kiscica – Férfiakat kérdeztünk, mire vágynak (a szexen kívül) „Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról A japán head spák titka: miért kezdődik a wellness valójában a fejbőrnél

Az egyik csoportnál a táblagép egy állványon állt egy állítható asztalon, ami egyenes ülésre ösztönzött. A másik csoportnál a táblagép egy alacsonyabb asztalon feküdt laposan, így a résztvevők előrehajoltak. Volt egy kontrollcsoport is. A kutatók videós szoftverrel mérték a nyakszöget, hogy ellenőrizzék, tényleg a várt testtartást vették-e fel az emberek.

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