A testtartásunk hatással van a hangulatunkra és a döntéseinkre – egy új kutatás szerint

Íme, mit érdemes tudni erről!
Mit vizsgáltak?
A kutatást a montreali McGill Egyetem pszichiátriai és pszichológiai tanszékének kutatói végezték, a vezetője Jorge Armony professzor volt. A tanulmány a British Journal of Psychology című folyóiratban jelent meg 2026-ban. Nagyjából kétszáz, az egyetemi közösségből toborzott önkéntes vett részt benne.
A résztvevőknek először egy számítógépes monitoron kellett feladatokat megoldaniuk. Utána azt mondták nekik, hogy a kutatók egy mobilalkalmazást értékelnek, és ezért egy táblagépen kell játszaniuk. Senkinek nem mondták meg, hogyan üljön. Ehelyett a környezetet alakították át.
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Az egyik csoportnál a táblagép egy állványon állt egy állítható asztalon, ami egyenes ülésre ösztönzött. A másik csoportnál a táblagép egy alacsonyabb asztalon feküdt laposan, így a résztvevők előrehajoltak. Volt egy kontrollcsoport is. A kutatók videós szoftverrel mérték a nyakszöget, hogy ellenőrizzék, tényleg a várt testtartást vették-e fel az emberek.
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