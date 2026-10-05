A névszámod alapján ilyen az ideális partnered

A névszám kiszámítása egyszerű: a teljes neved betűinek megfelelő számértékeit össze kell adni, majd addig egyszerűsíteni az eredményt, amíg egyetlen számot nem kapunk 1 és 9 között.
A klasszikus rendszerben az ABC betűi ciklikusan kapják az 1–9 közötti értékeket: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, majd J=1, K=2 és így tovább. Például a „Dóri” név esetében D=4, O=6, R=9, I=9, vagyis 4+6+9+9=28, majd 2+8=10, végül 1+0=1. A névszám tehát 1. Az ékezetes betűknél a megfelelő alapbetűvel érdemes számolni.
De vajon mit mondhat a számod arról, milyen társ mellett érezheted igazán jól magad?
Olvass még a témában
Ezt hozza 2026. szeptember 22. a numerológia szerint: szabadság és változás
Az extrovertált és introvertált emberek teljesen más falszínt választanak a szakértők szerint – magadra ismersz benne?
Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne
Ilyen ember voltál előző életedben a születési számod szerint
1 – Az önálló
Ha a névszámod 1, valószínűleg nem olyan partnerre vágysz, aki minden lépésedet követni szeretné. Az önállóságod fontos, ezért egy magabiztos, saját célokkal rendelkező társ lehet számodra ideális. Olyan ember, aki nem versenyez veled, hanem örül annak, ha sikeres vagy.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.