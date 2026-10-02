A Hold-jegyed elárulja, melyik évszak visel meg a legjobban – te melyikben vagy nyugtalanabb?

A születési horoszkópod Hold-jegye alapján más és más évszak hozhat felszínre belső feszültségeket – nézd meg, nálad melyik időszak lehet a legérzékenyebb.

Van, akit a hosszú, forró nyári napok tesznek nyugtalanná, másoknak éppen az ősz melankóliája vagy a tél sötétsége hoz elő nehezebb érzéseket. Az asztrológia szerint ennek köze lehet ahhoz is, milyen jegyben áll a Hold a születési képletedben, hiszen a Holdhoz kapcsolják az érzelmi működést és a biztonságérzetet. Nézd meg, a négy elem szerint melyik évszak lehet számodra a leginkább megterhelő.

10 laktató diétás vacsora, ami után nem leszel éhes A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Tűz Hold: a nyár forrósága túl sok lehet

Ha a Holdad Kos, Oroszlán vagy Nyilas jegyében áll, valószínűleg a nyár az az időszak, amikor a legkevésbé bírod a tétlenséget. Furcsa, mert ilyenkor mindenki lazít, te viszont belül egyre feszültebb leszel. A tűz Hold folytonos mozgást, ingert és élményt kíván, és amikor a hosszú, forró napok lelassítják a világot körülötted, az olyan, mintha valaki lefogná a kezed, amikor futni akarnál.

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Ez a nyugtalanság gyakran ingerlékenységben csapódik le: hirtelen mindenki lassúnak, unalmasnak tűnik, és úgy érzed, kicsúszik a kezedből az irányítás. Pedig valójában csak arra van szükséged, hogy magad teremtsd meg a pörgést, amit a nyár nem hoz el neked automatikusan. Olvass még a témában Nem szeretném, hogy a szüleim ott legyenek az esküvőmön – pedig nem is vagyunk rosszban A barátnőim nyíltan beszélnek a plasztikai műtétjeikről, és szerintem ez jó dolog Ezt teszem, ha nyilvános helyen hisztiző gyereket látok – és neked is ezt kellene Az alaposságom a pótcselekvésem, ha szétesik az életem – ekkor döbbentem rá

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.