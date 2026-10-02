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A Hold-jegyed elárulja, melyik évszak visel meg a legjobban – te melyikben vagy nyugtalanabb?
Pexels

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A Hold-jegyed elárulja, melyik évszak visel meg a legjobban – te melyikben vagy nyugtalanabb?

Váradi Petra
Írta 2026.10.02.
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A születési horoszkópod Hold-jegye alapján más és más évszak hozhat felszínre belső feszültségeket – nézd meg, nálad melyik időszak lehet a legérzékenyebb.

Van, akit a hosszú, forró nyári napok tesznek nyugtalanná, másoknak éppen az ősz melankóliája vagy a tél sötétsége hoz elő nehezebb érzéseket. Az asztrológia szerint ennek köze lehet ahhoz is, milyen jegyben áll a Hold a születési képletedben, hiszen a Holdhoz kapcsolják az érzelmi működést és a biztonságérzetet. Nézd meg, a négy elem szerint melyik évszak lehet számodra a leginkább megterhelő.

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Tűz Hold: a nyár forrósága túl sok lehet

Ha a Holdad Kos, Oroszlán vagy Nyilas jegyében áll, valószínűleg a nyár az az időszak, amikor a legkevésbé bírod a tétlenséget. Furcsa, mert ilyenkor mindenki lazít, te viszont belül egyre feszültebb leszel. A tűz Hold folytonos mozgást, ingert és élményt kíván, és amikor a hosszú, forró napok lelassítják a világot körülötted, az olyan, mintha valaki lefogná a kezed, amikor futni akarnál.

Ez a nyugtalanság gyakran ingerlékenységben csapódik le: hirtelen mindenki lassúnak, unalmasnak tűnik, és úgy érzed, kicsúszik a kezedből az irányítás. Pedig valójában csak arra van szükséged, hogy magad teremtsd meg a pörgést, amit a nyár nem hoz el neked automatikusan.

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