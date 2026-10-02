Bepárásodik a szekrény hátfala? Ezt tedd a sarokba, és eltűnik a nyirkosság

Ha a szekrény hátfala rendszeresen bepárásodik, az nemcsak kellemetlen, hanem a nedvesség miatt idővel penészedéshez és dohos szaghoz is vezethet. Egy egyszerű, otthon is könnyen bevethető megoldással azonban csökkentheted a szekrényben megrekedt párát, és szárazabbá teheted a problémás sarkot.
Miért párásodik be ősszel a szekrény hátfala?
Ahogy csökken a kültéri hőmérséklet, a lakás falai, különösen a külső falra épített szekrények hátoldala, lehűlnek. A beltéri levegő páratartalma viszont fűtés hatására megemelkedik, és amikor ez a melegebb, párásabb levegő a hidegebb felülettel érintkezik, a benne lévő vízgőz lecsapódik. Ez a jelenség fizikailag ugyanaz, mint amikor egy jeges pohár kívül bepárásodik. A szekrényben ehhez hozzájárul a rossz szellőzés is: a zárt, levegőtlen tér tökéletes hely a nedvesség és a penészgombák megtelepedésére.
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