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Bepárásodik a szekrény hátfala? Ezt tedd a sarokba, és eltűnik a nyirkosság
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Bepárásodik a szekrény hátfala? Ezt tedd a sarokba, és eltűnik a nyirkosság

Váradi Petra
Írta 2026.10.02.
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Bepárásodik a szekrény hátfala? Mutatjuk, mit tehetsz a sarokba, hogy csökkentsd a nyirkosságot és megelőzd a penészedést.

Ha a szekrény hátfala rendszeresen bepárásodik, az nemcsak kellemetlen, hanem a nedvesség miatt idővel penészedéshez és dohos szaghoz is vezethet. Egy egyszerű, otthon is könnyen bevethető megoldással azonban csökkentheted a szekrényben megrekedt párát, és szárazabbá teheted a problémás sarkot.

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Miért párásodik be ősszel a szekrény hátfala?

Ahogy csökken a kültéri hőmérséklet, a lakás falai, különösen a külső falra épített szekrények hátoldala, lehűlnek. A beltéri levegő páratartalma viszont fűtés hatására megemelkedik, és amikor ez a melegebb, párásabb levegő a hidegebb felülettel érintkezik, a benne lévő vízgőz lecsapódik. Ez a jelenség fizikailag ugyanaz, mint amikor egy jeges pohár kívül bepárásodik. A szekrényben ehhez hozzájárul a rossz szellőzés is: a zárt, levegőtlen tér tökéletes hely a nedvesség és a penészgombák megtelepedésére.

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