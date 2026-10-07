A banán valójában nem jó a majomnak – 10 hazugság, amit az állatokról tanultunk

Az aranyhal memóriája
Nem igaz, hogy az aranyhal csak másodpercekig emlékszik: a memóriája kb. öt hónapra megy vissza, és meg tudja különböztetni az emberi arcokat.
A strucc és a homok
Számtalan rajzot láttunk arról, ahogyan a strucc homokba dugja a fejét, még szólásmondásunk is van ezzel kapcsolatban: ha nem akarunk tudomást venni valamiről, akkor struccpolitikát alkalmazunk, mint a futómadár veszély esetén.
A strucc azonban sosem dugja homokba a fejét, csak a tojásait rendezgeti a csőrével a földön. Különben is, egy hatalmas madár, amely 70 km/h sebességgel tud futni és rúgása még az oroszlánra is veszélyes, miért bújna el ilyen bárgyú módon?
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