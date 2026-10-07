A banán valójában nem jó a majomnak – 10 hazugság, amit az állatokról tanultunk

Gyerekkorunk óta rengeteg tévhitet hallottunk az állatokról – de vajon mennyire igazak ezek? Íme tíz meglepő hazugság, amelyekkel évtizedekig etettek minket.

Az aranyhal memóriája

Nem igaz, hogy az aranyhal csak másodpercekig emlékszik: a memóriája kb. öt hónapra megy vissza, és meg tudja különböztetni az emberi arcokat.

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A strucc és a homok

Számtalan rajzot láttunk arról, ahogyan a strucc homokba dugja a fejét, még szólásmondásunk is van ezzel kapcsolatban: ha nem akarunk tudomást venni valamiről, akkor struccpolitikát alkalmazunk, mint a futómadár veszély esetén.

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A strucc azonban sosem dugja homokba a fejét, csak a tojásait rendezgeti a csőrével a földön. Különben is, egy hatalmas madár, amely 70 km/h sebességgel tud futni és rúgása még az oroszlánra is veszélyes, miért bújna el ilyen bárgyú módon? Olvass még a témában Senki sem politizál, mégis szinte mindenki elment szavazni – De akkor miért félünk kimondani, mit gondolunk? Olcsóbb, élhetőbb, jobb – Így menti meg a mentális egészségedet (és a pénztárcádat), ha őszre halasztod a nyaralást Így fér bele minden a kézipoggyászodba: a „3 cipős módszer”, amit a légiutas-kísérők is használnak Mark Harmon visszatér Gibbs szerepében – Az NCIS: Origins új évadában láthatjuk újra

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