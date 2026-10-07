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A banán valójában nem jó a majomnak – 10 hazugság, amit az állatokról tanultunk
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A banán valójában nem jó a majomnak – 10 hazugság, amit az állatokról tanultunk

Szőke Angéla
Írta 2026.10.07.
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Gyerekkorunk óta rengeteg tévhitet hallottunk az állatokról – de vajon mennyire igazak ezek? Íme tíz meglepő hazugság, amelyekkel évtizedekig etettek minket.

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A strucc azonban sosem dugja homokba a fejét, csak a tojásait rendezgeti a csőrével a földön. Különben is, egy hatalmas madár, amely 70 km/h sebességgel tud futni és rúgása még az oroszlánra is veszélyes, miért bújna el ilyen bárgyú módon?

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