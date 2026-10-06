8 dolog, amit érdemes lecserélni az őszi bőrápolási rutinodban – mielőtt késő lesz

Sokan csak akkor váltanak, amikor már feszül, pirosodik vagy hámlik a bőrük, pedig a rutin átállítását érdemes lenne a hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan elkezdeni, nem utána.
Ahogy hűvösebbre fordul az idő, a bőrödnek is másfajta ápolásra van szüksége, mint a nyári hónapokban. Mutatjuk azt a 8 dolgot, amit érdemes lecserélned vagy átalakítanod az őszi rutinodban, hogy elkerüld a kiszáradást és a kellemetlen bőrproblémákat.
Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó
1. A géles hidratáló helyett krémes, ceramidos textúra
A nyári, könnyű géles arckrémek nagyrészt vízbázisúak, és bár kellemesen felszívódnak, ősszel kevés védelmet adnak a kiszáradás ellen. Érdemes átállni egy sűrűbb, ceramidokat tartalmazó krémre, amilyen például a CeraVe Moisturizing Cream vagy a La Roche-Posay Toleriane sorozatának krémesebb tagjai, mert ezek helyreállítják a bőrgát lipidrétegét.