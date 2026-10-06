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8 dolog, amit érdemes lecserélni az őszi bőrápolási rutinodban – mielőtt késő lesz
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8 dolog, amit érdemes lecserélni az őszi bőrápolási rutinodban – mielőtt késő lesz

Nagy Emília
Írta 2026.10.06.
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Sokan csak akkor váltanak, amikor már feszül, pirosodik vagy hámlik a bőrük, pedig a rutin átállítását érdemes lenne a hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan elkezdeni, nem utána.

Ahogy hűvösebbre fordul az idő, a bőrödnek is másfajta ápolásra van szüksége, mint a nyári hónapokban. Mutatjuk azt a 8 dolgot, amit érdemes lecserélned vagy átalakítanod az őszi rutinodban, hogy elkerüld a kiszáradást és a kellemetlen bőrproblémákat.

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó

1. A géles hidratáló helyett krémes, ceramidos textúra

A nyári, könnyű géles arckrémek nagyrészt vízbázisúak, és bár kellemesen felszívódnak, ősszel kevés védelmet adnak a kiszáradás ellen. Érdemes átállni egy sűrűbb, ceramidokat tartalmazó krémre, amilyen például a CeraVe Moisturizing Cream vagy a La Roche-Posay Toleriane sorozatának krémesebb tagjai, mert ezek helyreállítják a bőrgát lipidrétegét.

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