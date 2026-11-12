4 csillagjegy, aki magával szemben a legkönyörtelenebb

Másokkal elnézőek, önmagukkal viszont kíméletlenek. Nézd meg, mely csillagjegyek állítják maguk elé a legmagasabb mércét!

Vannak, akik másokkal sokkal megértőbbek, mint saját magukkal: egy apró hibát is képesek napokig elemezni, és szinte soha nem érzik úgy, hogy eleget tettek. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen hajlamosak a túlzott önkritikára, a maximalizmusra és arra, hogy a saját elvárásaik súlya alatt roskadozzanak.

3 csillagjegy, akinek összeáll a kép egy ismerőséről A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Szűz

A Szűz számára szinte természetes, hogy folyamatosan keresi a hibákat – nemcsak másokban, hanem elsősorban saját magában. Rendkívül magas mércét állít maga elé, és még akkor is talál valamit, amin javíthatna, amikor a környezete már rég elégedett az eredménnyel. Nehezen viseli, ha valami nem tökéletes, ezért hajlamos újra és újra lejátszani magában a legapróbb tévedéseket is. A saját teljesítményét gyakran sokkal szigorúbban ítéli meg, mint bárki másét, és ritkán engedi meg magának, hogy egyszerűen csak örüljön annak, amit elért.

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