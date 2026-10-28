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7 apró szokás, ami elárulja, mennyire vagy bizonytalan
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7 apró szokás, ami elárulja, mennyire vagy bizonytalan

Farkas Izabella
Írta 2026.10.28.
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A bizonytalanság sokszor egészen apró, szinte észrevétlen szokásokban mutatkozik meg. Vajon te is csinálod valamelyiket anélkül, hogy észrevennéd?

A bizonytalanság ritkán kiabál, inkább suttog, és pont ezért nehéz észrevenni, akár magunkon is. Van, aki hangosan, magabiztosan beszél, mégis minden mondata végén igazolást keres, és van, aki csendben ül egy sarokban, miközben valójában tökéletesen nyugodt. A valódi jelek sokszor nem ott vannak, ahol keresnénk őket.

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Pszichológusok régóta vizsgálják, milyen apró gesztusok, mondatok árulkodnak a felszín alatt meghúzódó önbizalomhiányról. Az alábbi hét szokás nem diagnózis, inkább egyfajta térkép, ami segíthet jobban megérteni másokat, és talán saját magunkat is.

1. Folyamatos bocsánatkérés

Van, aki akkor is elnézést kér, ha valaki más lép rá a lábára. Ez a fajta túlzott bocsánatkérés gyakran abból fakad, hogy az illető ösztönösen a saját létezését érzi tehernek mások számára. Nem udvariasságról van szó, hanem egyfajta belső meggyőződésről, hogy folyamatosan helyre kell hoznia valamit, amit tulajdonképpen nem is ő rontott el.

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