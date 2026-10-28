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Lepipálnád egy ismeretterjesztő műsor forgatókönyvíróját? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.28.
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10 kérdés gasztronómiáról, történelemről és általános műveltségről – kiderül, mennyire vagy otthon a tudás legkülönfélébb területein.

Van, aki a konyhában érzi otthon magát, van, aki a történelemkönyvek lapjain, megint más a csillagos ég titkait fejtegeti szívesebben. Ez a kvíz most mindhárom terepet bejárja, és közben alaposan megmozgatja az agytekervényeidet.

„Elhagytam a férjem egy nyaralás miatt”: a döntés, amit senki nem értett

A kérdések egyharmada a gasztronómia világából érkezik – lesz szó híres levesekről, legendás salátákról és fűszerekről, amelyek nélkül bizonyos nemzeti ételek el sem képzelhetők. A többi kérdés azonban szabadon kalandozik: csillagászat, irodalom, anatómia és földrajz is terítékre kerül.

10 kérdés, 3 válaszlehetőség mindegyiknél – és a végén kiderül, hogy a lexikonok vagy inkább a találgatás áll közelebb hozzád.

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Melyik városhoz köthető a legenda szerint a Caesar saláta születése?

Helyes! Helytelen!

A saláta a legenda szerint 1924-ben, a mexikói Tijuanában született, Caesar Cardini olasz-amerikai éttermes keze alatt – a névadás tehát nem a római hadvezérre, hanem a séfre utal.

Mi adja a klasszikus francia bouillabaisse halászlé jellegzetes aranysárga színét és ízét?

Helyes! Helytelen!

A marseille-i eredetű leves elmaradhatatlan fűszere a sáfrány, amely a halak mellett a levesnek is különleges aromát kölcsönöz.

Mi a fő alapanyaga a hidegen tálalt vichyssoise levesnek a póréhagyma mellett?

Helyes! Helytelen!

A krémes állagot a burgonya adja, amelyet a póréhagymával együtt főznek, majd simára turmixolnak, és hidegen tálalnak.

Melyik hozzávaló adja a mexikói mole poblano szósz jellegzetes mélységét a csilik mellett?

Helyes! Helytelen!

A mole poblanóban a különféle csilik mellett csokoládé is található, amely enyhíti a csípősséget és különleges, kerek ízt kölcsönöz a szósznak.

Melyik hüvelyes elengedhetetlen alapanyaga a hagyományos olasz minestrone levesnek?

Helyes! Helytelen!

A klasszikus minestrone zöldségleves nem maradhat bab nélkül, amely a tésztával vagy rizzsel együtt igazán laktatóvá teszi a fogást.

Melyik bolygót nevezik gyakran "vörös bolygónak"?

Helyes! Helytelen!

A Mars felszínén nagy mennyiségű vas-oxid, vagyis rozsda található, ez adja a bolygó jellegzetes vöröses árnyalatát.

Hány húrja van egy klasszikus hegedűnek?

Helyes! Helytelen!

A hegedűnek négy húrja van, amelyeket hagyományosan G, D, A és E hangra hangolnak.

Melyik ország fővárosa Reykjavík?

Helyes! Helytelen!

Reykjavík Izland fővárosa, és egyben a világ legészakibb fekvésű fővárosa is.

Ki írta a "Pinokkió" című mesét?

Helyes! Helytelen!

A történetet az olasz Carlo Collodi írta, és 1883-ban jelent meg könyv formában Olaszországban.

Melyik elem vegyjele az "O", amely nélkülözhetetlen a légzéshez?

Helyes! Helytelen!

Az oxigén a levegő összetételének nagyjából ötödét teszi ki, és az élőlények légzéséhez elengedhetetlen.

Lepipálnád egy ismeretterjesztő műsor forgatókönyvíróját? Teszteld a tudásodat!
Egy kis rendszerezésre még szükséged van

Jelenet az Üzenetek Isabelle-nek című filmből

Ne aggódj, a lexikonok sem egy nap alatt íródtak! Volt, amiben bizonytalankodtál, de ez csak azt jelenti, hogy van még felfedeznivalód. Nézz utána a kimaradt válaszoknak – garantáltan lesz köztük olyan érdekesség, amit szívesen mesélsz majd tovább valakinek.
Szépen helytálltál – jól forgatod a tudásod

Megdöbbent fiatal nő filmet néz és popcornt eszik

Van benned egy jó adag kíváncsiság és alaposság, ami a legtöbb kérdésnél meg is mutatkozott. Nem vagy lexikon, de nem is esel zavarba egy-egy trükkös kérdéstől. Még egy kis csiszolással simán versenyképes lehetnél egy igényes kvízesten is.
Kis séta számodra ez a kvíz

Szókratész szobra

Lenyűgöző, mennyi mindent tudsz a gasztronómiától a tudományon át a történelemig! Egy ilyen sokoldalú tudás nem jön magától – alaposan olvasol, figyelsz, és szívesen jegyzel meg érdekességeket. Ha lenne kvízbajnokság a környékeden, bátran neveznél rá – és jó eséllyel hazavinnéd a kupát.

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