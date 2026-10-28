Lepipálnád egy ismeretterjesztő műsor forgatókönyvíróját? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a konyhában érzi otthon magát, van, aki a történelemkönyvek lapjain, megint más a csillagos ég titkait fejtegeti szívesebben. Ez a kvíz most mindhárom terepet bejárja, és közben alaposan megmozgatja az agytekervényeidet.
A kérdések egyharmada a gasztronómia világából érkezik – lesz szó híres levesekről, legendás salátákról és fűszerekről, amelyek nélkül bizonyos nemzeti ételek el sem képzelhetők. A többi kérdés azonban szabadon kalandozik: csillagászat, irodalom, anatómia és földrajz is terítékre kerül.
10 kérdés, 3 válaszlehetőség mindegyiknél – és a végén kiderül, hogy a lexikonok vagy inkább a találgatás áll közelebb hozzád.
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Melyik városhoz köthető a legenda szerint a Caesar saláta születése?
A saláta a legenda szerint 1924-ben, a mexikói Tijuanában született, Caesar Cardini olasz-amerikai éttermes keze alatt – a névadás tehát nem a római hadvezérre, hanem a séfre utal.
Mi adja a klasszikus francia bouillabaisse halászlé jellegzetes aranysárga színét és ízét?
A marseille-i eredetű leves elmaradhatatlan fűszere a sáfrány, amely a halak mellett a levesnek is különleges aromát kölcsönöz.
Mi a fő alapanyaga a hidegen tálalt vichyssoise levesnek a póréhagyma mellett?
A krémes állagot a burgonya adja, amelyet a póréhagymával együtt főznek, majd simára turmixolnak, és hidegen tálalnak.
Melyik hozzávaló adja a mexikói mole poblano szósz jellegzetes mélységét a csilik mellett?
A mole poblanóban a különféle csilik mellett csokoládé is található, amely enyhíti a csípősséget és különleges, kerek ízt kölcsönöz a szósznak.
Melyik hüvelyes elengedhetetlen alapanyaga a hagyományos olasz minestrone levesnek?
A klasszikus minestrone zöldségleves nem maradhat bab nélkül, amely a tésztával vagy rizzsel együtt igazán laktatóvá teszi a fogást.
Melyik bolygót nevezik gyakran "vörös bolygónak"?
A Mars felszínén nagy mennyiségű vas-oxid, vagyis rozsda található, ez adja a bolygó jellegzetes vöröses árnyalatát.
Hány húrja van egy klasszikus hegedűnek?
A hegedűnek négy húrja van, amelyeket hagyományosan G, D, A és E hangra hangolnak.
Melyik ország fővárosa Reykjavík?
Reykjavík Izland fővárosa, és egyben a világ legészakibb fekvésű fővárosa is.
Ki írta a "Pinokkió" című mesét?
A történetet az olasz Carlo Collodi írta, és 1883-ban jelent meg könyv formában Olaszországban.
Melyik elem vegyjele az "O", amely nélkülözhetetlen a légzéshez?
Az oxigén a levegő összetételének nagyjából ötödét teszi ki, és az élőlények légzéséhez elengedhetetlen.
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