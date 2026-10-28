Lepipálnád egy ismeretterjesztő műsor forgatókönyvíróját? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés gasztronómiáról, történelemről és általános műveltségről – kiderül, mennyire vagy otthon a tudás legkülönfélébb területein.

Van, aki a konyhában érzi otthon magát, van, aki a történelemkönyvek lapjain, megint más a csillagos ég titkait fejtegeti szívesebben. Ez a kvíz most mindhárom terepet bejárja, és közben alaposan megmozgatja az agytekervényeidet.

„Elhagytam a férjem egy nyaralás miatt”: a döntés, amit senki nem értett A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A kérdések egyharmada a gasztronómia világából érkezik – lesz szó híres levesekről, legendás salátákról és fűszerekről, amelyek nélkül bizonyos nemzeti ételek el sem képzelhetők. A többi kérdés azonban szabadon kalandozik: csillagászat, irodalom, anatómia és földrajz is terítékre kerül.

10 kérdés, 3 válaszlehetőség mindegyiknél – és a végén kiderül, hogy a lexikonok vagy inkább a találgatás áll közelebb hozzád. Olvass még a témában 5 Nobel-díjas író, akinek megkönnyezed a könyvét Okosabb vagy, mint egy természettudományi múzeum idegenvezetője? Teszteld a tudásodat! Okosabb vagy, mint egy szüreti kviz? Teszteld az általános tudásodat! Okosabb vagy, mint gondolnád? Teszteld az általános tudásodat!

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0% Melyik városhoz köthető a legenda szerint a Caesar saláta születése? New York, USA Róma, Olaszország Tijuana, Mexikó Helyes! Helytelen! A saláta a legenda szerint 1924-ben, a mexikói Tijuanában született, Caesar Cardini olasz-amerikai éttermes keze alatt – a névadás tehát nem a római hadvezérre, hanem a séfre utal. Tovább >> Mi adja a klasszikus francia bouillabaisse halászlé jellegzetes aranysárga színét és ízét? Pirospaprika Kurkuma Sáfrány Helyes! Helytelen! A marseille-i eredetű leves elmaradhatatlan fűszere a sáfrány, amely a halak mellett a levesnek is különleges aromát kölcsönöz. Tovább >> Mi a fő alapanyaga a hidegen tálalt vichyssoise levesnek a póréhagyma mellett? Sárgarépa Cékla Burgonya Helyes! Helytelen! A krémes állagot a burgonya adja, amelyet a póréhagymával együtt főznek, majd simára turmixolnak, és hidegen tálalnak. Tovább >> Melyik hozzávaló adja a mexikói mole poblano szósz jellegzetes mélységét a csilik mellett? Fahéj Csokoládé Vanília Helyes! Helytelen! A mole poblanóban a különféle csilik mellett csokoládé is található, amely enyhíti a csípősséget és különleges, kerek ízt kölcsönöz a szósznak. Tovább >> Melyik hüvelyes elengedhetetlen alapanyaga a hagyományos olasz minestrone levesnek? Csicseriborsó Lencse Bab Helyes! Helytelen! A klasszikus minestrone zöldségleves nem maradhat bab nélkül, amely a tésztával vagy rizzsel együtt igazán laktatóvá teszi a fogást. Tovább >> Melyik bolygót nevezik gyakran "vörös bolygónak"? Vénusz Jupiter Mars Helyes! Helytelen! A Mars felszínén nagy mennyiségű vas-oxid, vagyis rozsda található, ez adja a bolygó jellegzetes vöröses árnyalatát. Tovább >> Hány húrja van egy klasszikus hegedűnek? 6 4 5 Helyes! Helytelen! A hegedűnek négy húrja van, amelyeket hagyományosan G, D, A és E hangra hangolnak. Tovább >> Melyik ország fővárosa Reykjavík? Norvégia Grönland Izland Helyes! Helytelen! Reykjavík Izland fővárosa, és egyben a világ legészakibb fekvésű fővárosa is. Tovább >> Ki írta a "Pinokkió" című mesét? Carlo Collodi Hans Christian Andersen Charles Perrault Helyes! Helytelen! A történetet az olasz Carlo Collodi írta, és 1883-ban jelent meg könyv formában Olaszországban. Tovább >> Melyik elem vegyjele az "O", amely nélkülözhetetlen a légzéshez? Oxigén Ózon Oxid Helyes! Helytelen! Az oxigén a levegő összetételének nagyjából ötödét teszi ki, és az élőlények légzéséhez elengedhetetlen. Tovább >> Lepipálnád egy ismeretterjesztő műsor forgatókönyvíróját? Teszteld a tudásodat! Egy kis rendszerezésre még szükséged van Ne aggódj, a lexikonok sem egy nap alatt íródtak! Volt, amiben bizonytalankodtál, de ez csak azt jelenti, hogy van még felfedeznivalód. Nézz utána a kimaradt válaszoknak – garantáltan lesz köztük olyan érdekesség, amit szívesen mesélsz majd tovább valakinek. Szépen helytálltál – jól forgatod a tudásod Van benned egy jó adag kíváncsiság és alaposság, ami a legtöbb kérdésnél meg is mutatkozott. Nem vagy lexikon, de nem is esel zavarba egy-egy trükkös kérdéstől. Még egy kis csiszolással simán versenyképes lehetnél egy igényes kvízesten is. Kis séta számodra ez a kvíz Lenyűgöző, mennyi mindent tudsz a gasztronómiától a tudományon át a történelemig! Egy ilyen sokoldalú tudás nem jön magától – alaposan olvasol, figyelsz, és szívesen jegyzel meg érdekességeket. Ha lenne kvízbajnokság a környékeden, bátran neveznél rá – és jó eséllyel hazavinnéd a kupát. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

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