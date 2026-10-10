7 apró jel, hogy a párod már kifelé kacsingat a kapcsolatból

Megváltozott a párod viselkedése, új szokásai lettek, és egyre több időt tölt nélküled? Ez a 7 apró jel segíthet átgondolni, mi állhat a háttérben.
Nem feltétlenül egy látványos változásból lehet észrevenni, ha a párod figyelme már máshová terelődik. Néha egészen hétköznapi szokások alakulnak át, amelyek önmagukban még nem jelentenek semmit, együtt és tartósan jelentkezve azonban elgondolkodtatóak lehetnek.
Az anyósom kicserélte a zárat, amíg nyaraltunk
1. Másképp kezdi használni a közösségi médiát
Ha korábban alig posztolt, most viszont egyre több képet tesz közzé magáról, vagy feltűnően sokat foglalkozik azzal, hogyan jelenik meg mások előtt, érdemes megfigyelni a változást. Az is árulkodó lehet, ha egyre többet foglalkozik azzal, kik reagálnak a bejegyzéseire, új embereket jelöl vissza, vagy a korábbinál aktívabban keresi mások figyelmét. Ez persze önmagában nem bizonyít semmit, de a hirtelen megváltozott online viselkedés jelezheti, hogy újfajta visszajelzésekre vágyik.