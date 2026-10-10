6 baki, amitől az őszi színek teljesen elrontják a szoba hangulatát

Az ősz az egyik legjobb időszak arra, hogy melegebbé és hangulatosabbá tedd az otthonodat. Mutatjuk, melyik 6 hibát érdemes mindenképpen elkerülni.

Előkerülhetnek a rozsda-, karamell- és csokoládébarna árnyalatok, jöhet néhány bordó kiegészítő, és persze a sütőtök sem maradhat ki. Csakhogy az őszi dekorációval is könnyű átesni a ló túloldalára.

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem feltétlenül kell egy teljesen új színpalettát kitalálnod, de néhány rossz döntés miatt az elegáns, kuckós hangulat helyett könnyen egy szezonális dekorációs bolt kirakatában találhatod magad. Mutatjuk, melyik 6 hibát érdemes elkerülni.

1. Túl élénk őszi színeket választasz

Az ősznek vannak erőteljes árnyalatai, de ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket maximális intenzitással kell beengedni a lakásba. Az élénk narancssárga, rikító vörös vagy nagyon erős mustársárga nagy mennyiségben könnyen harsánnyá teheti a helyiséget, különösen akkor, ha több ilyen árnyalat kerül egymás mellé. Olvass még a témában 5 gyümölcsfa, amit konténerben is nevelhetsz Moshatod a törülközőket a ruhákkal? A válasz meg fog lepni! Igen, a házat is meg lehet büfiztetni – A német szokás különösen hasznos télen 5+1 kreatív mód, ahogyan a banánhéj segíthet a konyhában és a kertben

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Sokkal kifinomultabb hatást keltenek a kissé tompított, természetesebb színek: a rozsda, a terrakotta, a borvörös, a karamell vagy a melegebb olívazöld. Ezekből ráadásul nem kell sok ahhoz, hogy érezhető legyen az őszi hangulat.

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