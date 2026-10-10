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6 baki, amitől az őszi színek teljesen elrontják a szoba hangulatát
Pexels

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6 baki, amitől az őszi színek teljesen elrontják a szoba hangulatát

Fehér Dia
Írta 2026.10.10.
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Az ősz az egyik legjobb időszak arra, hogy melegebbé és hangulatosabbá tedd az otthonodat. Mutatjuk, melyik 6 hibát érdemes mindenképpen elkerülni.

Előkerülhetnek a rozsda-, karamell- és csokoládébarna árnyalatok, jöhet néhány bordó kiegészítő, és persze a sütőtök sem maradhat ki. Csakhogy az őszi dekorációval is könnyű átesni a ló túloldalára.

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Nem feltétlenül kell egy teljesen új színpalettát kitalálnod, de néhány rossz döntés miatt az elegáns, kuckós hangulat helyett könnyen egy szezonális dekorációs bolt kirakatában találhatod magad. Mutatjuk, melyik 6 hibát érdemes elkerülni.

1. Túl élénk őszi színeket választasz

Az ősznek vannak erőteljes árnyalatai, de ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket maximális intenzitással kell beengedni a lakásba. Az élénk narancssárga, rikító vörös vagy nagyon erős mustársárga nagy mennyiségben könnyen harsánnyá teheti a helyiséget, különösen akkor, ha több ilyen árnyalat kerül egymás mellé.

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Sokkal kifinomultabb hatást keltenek a kissé tompított, természetesebb színek: a rozsda, a terrakotta, a borvörös, a karamell vagy a melegebb olívazöld. Ezekből ráadásul nem kell sok ahhoz, hogy érezhető legyen az őszi hangulat.

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