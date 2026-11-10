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5 szituáció, amikor a nemet mondás az egyetlen módja annak, hogy megőrizd az egészségedet
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5 szituáció, amikor a nemet mondás az egyetlen módja annak, hogy megőrizd az egészségedet

Farkas Izabella
Írta 2026.11.10.
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A legtöbb egészségügyi probléma nem egyetlen nagy döntésből, hanem apró, ismétlődő igenekből épül fel, amikor valójában nemet kellene mondanunk.

Az alábbi öt szituáció azokat a pillanatokat gyűjti össze, amikor a határozott nem nem önzőség, hanem egyszerű önvédelem.

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1. Amikor már a tested jelez

Lázas vagy, fáj a torkod, de a céges csapatépítőt vagy a baráti vacsorát nem szeretnéd lemondani, mert „úgyis csak egy óra”. A valóságban a pihenés hiánya meghosszabbítja a lábadozást, és könnyen továbbadod a fertőzést másoknak is. Ilyenkor a nem nem udvariatlanság, hanem alapvető felelősségvállalás saját magad és a környezeted felé. Egy rövid üzenet, hogy „most inkább kihagyom, hamarosan pótoljuk”, többet ér, mint egy végigszenvedett est.

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