Régen cikinek találtam turkálóba járni – ezért változott meg a véleményem, és így találom meg a tökéletes darabokat

A turkálózás ma már korántsem azt jelenti, amit gyerekkorunkban: egyre több nő fedezi fel benne a stílus és a tudatos vásárlás lehetőségét. Mutatjuk, milyen szempontok alapján érdemes válogatni, hogy valóban jó vételekkel térjünk haza.

Emlékszem, gyerekkoromban még kifejezetten cikinek számított turkálóba járni. Ha anyukámnak kedve támadt betérni egy ilyen üzletbe, én inkább tiltakoztam, mintsem lelkesen követtem volna.

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Az akkori turkálók ugyanis egészen más élményt kínáltak, mint a maiak: még most is az orromban érzem a jellegzetes szagukat, és magam előtt látom az óriási, egymásba gabalyodott ruhakupacokat. Gyerekként sokszor még megmozdítani is alig tudtam ezeket, így hamar elveszítettem a türelmemet.

Aztán egy időre a turkálók háttérbe szorultak az életemben, mert akkoriban Magyarországon egyre több kínai üzlet nyílt, ahol viszonylag olcsón lehetett új ruhákhoz jutni. A márkás darabok akkoriban nem igazán fértek bele a családi költségvetésünkbe, így mi is inkább ezeket a boltokat választottuk. Később már megengedhettem magamnak, hogy drágább ruhákat is vásároljak, de valami mégis megváltozott bennem. Olvass még a témában Nem nő meg a hajad? A szakértők szerint ennek egy nagyon konkrét oka lehet 7 nyári mikrotrend, amit a Z generáció is imád – így viseld őket stílusosan 30 felett is 5 anyag, amiben nem izzadsz patakokban, és 4, amit jobb elkerülni nyáron Az öltözés pszichológiája: így befolyásol másokat és saját magadat a ruha, amit viselsz

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