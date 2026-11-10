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Régen cikinek találtam turkálóba járni – ezért változott meg a véleményem, és így találom meg a tökéletes darabokat
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Régen cikinek találtam turkálóba járni – ezért változott meg a véleményem, és így találom meg a tökéletes darabokat

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.10.
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A turkálózás ma már korántsem azt jelenti, amit gyerekkorunkban: egyre több nő fedezi fel benne a stílus és a tudatos vásárlás lehetőségét. Mutatjuk, milyen szempontok alapján érdemes válogatni, hogy valóban jó vételekkel térjünk haza.

Emlékszem, gyerekkoromban még kifejezetten cikinek számított turkálóba járni. Ha anyukámnak kedve támadt betérni egy ilyen üzletbe, én inkább tiltakoztam, mintsem lelkesen követtem volna.

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Az akkori turkálók ugyanis egészen más élményt kínáltak, mint a maiak: még most is az orromban érzem a jellegzetes szagukat, és magam előtt látom az óriási, egymásba gabalyodott ruhakupacokat. Gyerekként sokszor még megmozdítani is alig tudtam ezeket, így hamar elveszítettem a türelmemet.

Aztán egy időre a turkálók háttérbe szorultak az életemben, mert akkoriban Magyarországon egyre több kínai üzlet nyílt, ahol viszonylag olcsón lehetett új ruhákhoz jutni. A márkás darabok akkoriban nem igazán fértek bele a családi költségvetésünkbe, így mi is inkább ezeket a boltokat választottuk. Később már megengedhettem magamnak, hogy drágább ruhákat is vásároljak, de valami mégis megváltozott bennem.

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