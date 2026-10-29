Valódi intimitás vagy csak fizikai vonzalom? Ez az 1 kérdés azonnal leleplezi, hogy van-e közös jövőtök

Arthur Aron amerikai pszichológus 1997-ben publikált egy kísérletet, amely azóta is az egyik legtöbbet idézett kutatás a párkapcsolati szakirodalomban. A lényege egyszerű volt: ha két idegen egyre mélyebb, egyre személyesebb kérdéseket tesz fel egymásnak, akkor 45 perc alatt olyan közelséget tudnak kialakítani, amihez máskülönben hónapok kellenének. A kutatás nem a vonzalomról szólt, hanem arról, hogy mi építi fel az érzelmi közelséget két ember között. És pont ez a különbség az, amit a legtöbb pár összekever.
A vonzalom nem ugyanaz, mint a közelség
A fizikai vonzalom gyors, ösztönös és viszonylag könnyen mérhető: van kémia, vagy nincs. Az intimitás ezzel szemben lassan épül, és sokkal törékenyebb. Két ember évekig járhat együtt úgy, hogy remekül kijönnek az ágyban, nevetnek ugyanazokon a dolgokon, mégsem tudják, mitől fél igazán a másik éjszaka, amikor nem alszik el.
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