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Valódi intimitás vagy csak fizikai vonzalom? Ez az 1 kérdés azonnal leleplezi, hogy van-e közös jövőtök
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Valódi intimitás vagy csak fizikai vonzalom? Ez az 1 kérdés azonnal leleplezi, hogy van-e közös jövőtök

O. Zselyke
Írta 2026.10.29.
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Egyetlen kérdés is segíthet felismerni, hogy valódi érzelmi kötődés van köztetek, vagy a kapcsolatotokat inkább a fizikai vonzalom tartja össze.

Arthur Aron amerikai pszichológus 1997-ben publikált egy kísérletet, amely azóta is az egyik legtöbbet idézett kutatás a párkapcsolati szakirodalomban. A lényege egyszerű volt: ha két idegen egyre mélyebb, egyre személyesebb kérdéseket tesz fel egymásnak, akkor 45 perc alatt olyan közelséget tudnak kialakítani, amihez máskülönben hónapok kellenének. A kutatás nem a vonzalomról szólt, hanem arról, hogy mi építi fel az érzelmi közelséget két ember között. És pont ez a különbség az, amit a legtöbb pár összekever.

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A vonzalom nem ugyanaz, mint a közelség

A fizikai vonzalom gyors, ösztönös és viszonylag könnyen mérhető: van kémia, vagy nincs. Az intimitás ezzel szemben lassan épül, és sokkal törékenyebb. Két ember évekig járhat együtt úgy, hogy remekül kijönnek az ágyban, nevetnek ugyanazokon a dolgokon, mégsem tudják, mitől fél igazán a másik éjszaka, amikor nem alszik el.

A valódi közelség nem abból látszik, hányszor mondjátok ki, hogy szeretlek, hanem abból, mennyit mertek megmutatni a kevésbé szerethető oldalatokból.

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