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5 csillagjegy, akit egy rég elszalasztott lehetőség újra megtalál
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5 csillagjegy, akit egy rég elszalasztott lehetőség újra megtalál

Váradi Petra
Írta 2026.10.03.
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Van egy különös törvényszerűség az életünkben: a dolgok, amiket egyszer elengedtünk, ritkán tűnnek el végleg.

Az ősz különösen alkalmas erre a visszatérésre: a természet lezárja az évet, mi pedig hajlamosak vagyunk visszanézni azokra a pillanatokra, amikor letettünk valamit anélkül, hogy tudtuk volna, mi lett volna, ha nem tesszük.

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Idén ősszel öt csillagjegy különösen erősen érzi ezt a visszatérő energiát. Nem véletlenről van szó, hanem a bolygóállások olyan együtthatásáról, amely régi ügyeket, elszalasztott döntéseket hoz újra felszínre. A második esély nem mindig ugyanolyan csomagolásban jön, mint az első – érdemes odafigyelni, mert könnyen elsuhanhat mellettünk, ha nem ismerjük fel.

1. Kos

A Kosok gyakran döntenek villámgyorsan, aztán ugyanolyan gyorsan tovalépnek, ha valami nem sikerül azonnal. Most azonban egy korábban félbehagyott terv, talán egy szakmai ötlet vagy egy kapcsolat, amit túl hamar lezártak, újra felbukkan. A türelem lesz a kulcs: ha most is elrohansz mellette, valószínűleg nem kapsz harmadik esélyt.

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