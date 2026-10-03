5 csillagjegy, akit egy rég elszalasztott lehetőség újra megtalál

Van egy különös törvényszerűség az életünkben: a dolgok, amiket egyszer elengedtünk, ritkán tűnnek el végleg.

Az ősz különösen alkalmas erre a visszatérésre: a természet lezárja az évet, mi pedig hajlamosak vagyunk visszanézni azokra a pillanatokra, amikor letettünk valamit anélkül, hogy tudtuk volna, mi lett volna, ha nem tesszük.

Egy üzenet a mosdó szélén: így derült ki az igazság a nyaraláson A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Idén ősszel öt csillagjegy különösen erősen érzi ezt a visszatérő energiát. Nem véletlenről van szó, hanem a bolygóállások olyan együtthatásáról, amely régi ügyeket, elszalasztott döntéseket hoz újra felszínre. A második esély nem mindig ugyanolyan csomagolásban jön, mint az első – érdemes odafigyelni, mert könnyen elsuhanhat mellettünk, ha nem ismerjük fel.

1. Kos

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A Kosok gyakran döntenek villámgyorsan, aztán ugyanolyan gyorsan tovalépnek, ha valami nem sikerül azonnal. Most azonban egy korábban félbehagyott terv, talán egy szakmai ötlet vagy egy kapcsolat, amit túl hamar lezártak, újra felbukkan. A türelem lesz a kulcs: ha most is elrohansz mellette, valószínűleg nem kapsz harmadik esélyt. Olvass még a témában Amikor neked kell lebontani mások vélt falait – határhúzás, következő szint Ezt hozza 2026. szeptember 15. a numerológia szerint – befelé fordulás és lassítás Ezt hozza 2026. szeptember 12. a numerológia szerint: tervezés és rendrakás Ezt hozza 2026. szeptember 28. a numerológia szerint: érzékenység és harmónia

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.