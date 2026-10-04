5 aromás őszi leves, ami a testet és a lelket is táplálja

5 aromás őszi leves, amelyek finom fűszereikkel, gazdag ízükkel és melengető hatásukkal a hűvös napok kedvenc fogásai lehetnek.
Ahogy hűvösebbre fordul az idő, egyre jobban esnek a gőzölgő, illatos levesek, amelyek nemcsak átmelegítenek, hanem az egész lakást is megtöltik kellemes őszi aromákkal. Mutatunk 5 olyan különleges, mégis egyszerűen elkészíthető levest, amelyek egy fárasztó nap végén igazi lélekmelegítő fogásként kerülhetnek az asztalra.
Ősszel 3 csillagjegynek jár a megkésett bocsánatkérés
1. Sütőtökös-gyömbéres krémleves csicseriborsóval
A sütőtök önmagában hamar elfogy a gyomorból, de egy doboz csicseriborsóval már egészen más kategória. A tököt kockára vágva, vöröshagymával és friss gyömbérrel pároljuk puhára, majd zöldségalappal felengedve összeturmixoljuk. A csicseriborsót külön pirítsuk meg egy kevés olívaolajon currylevelekkel vagy currőporral, és csak a tálalásnál keverjük a krémbe – így roppanós marad, a leves pedig fehérjében és rostban is gazdag lesz.