október 4. Ferenc napja Ma: 24°C Holnap: 25°C ☁️
október 4. Ferenc napja Ma: 24°C Holnap: 25°C ☁️
5 aromás őszi leves, ami a testet és a lelket is táplálja
iStock

Címlap / Életmód / Receptek / 5 aromás őszi leves, ami a testet és a...

5 aromás őszi leves, ami a testet és a lelket is táplálja

Kende Kíra
Írta 2026.10.04.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

5 aromás őszi leves, amelyek finom fűszereikkel, gazdag ízükkel és melengető hatásukkal a hűvös napok kedvenc fogásai lehetnek.

Ahogy hűvösebbre fordul az idő, egyre jobban esnek a gőzölgő, illatos levesek, amelyek nemcsak átmelegítenek, hanem az egész lakást is megtöltik kellemes őszi aromákkal. Mutatunk 5 olyan különleges, mégis egyszerűen elkészíthető levest, amelyek egy fárasztó nap végén igazi lélekmelegítő fogásként kerülhetnek az asztalra.

Ősszel 3 csillagjegynek jár a megkésett bocsánatkérés

1. Sütőtökös-gyömbéres krémleves csicseriborsóval

A sütőtök önmagában hamar elfogy a gyomorból, de egy doboz csicseriborsóval már egészen más kategória. A tököt kockára vágva, vöröshagymával és friss gyömbérrel pároljuk puhára, majd zöldségalappal felengedve összeturmixoljuk. A csicseriborsót külön pirítsuk meg egy kevés olívaolajon currylevelekkel vagy currőporral, és csak a tálalásnál keverjük a krémbe – így roppanós marad, a leves pedig fehérjében és rostban is gazdag lesz.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

„Elhagytam a férjem egy nyaralás miatt”: a döntés, amit senki nem értett

Ezeket olvassák most

„Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk

„Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk

Ha a bal tenyereden háromszög alakot látsz, ezt a sorsot hoztad magaddal a világra

Ha a bal tenyereden háromszög alakot látsz, ezt a sorsot hoztad magaddal a világra

A zsíros és ragacsos szagelszívó legjobb házi ellenszere

A zsíros és ragacsos szagelszívó legjobb házi ellenszere

Ez a 4 csillagjegy ősszel jön rá, hogy rossz emberre pazarolta a figyelmét

Ez a 4 csillagjegy ősszel jön rá, hogy rossz emberre pazarolta a figyelmét

A 2/3-os stílusszabály, amitől minden szetted drágábbnak és karcsúbbnak tűnik

A 2/3-os stílusszabály, amitől minden szetted drágábbnak és karcsúbbnak tűnik

Miért tűnik olcsónak a lakásod akkor is, ha drága bútorok vannak benne? 6 apróság, ami mindent elront

Miért tűnik olcsónak a lakásod akkor is, ha drága bútorok vannak benne? 6 apróság, ami mindent elront

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.