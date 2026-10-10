4 ruhadarab, amit 40 felett érdemes lecserélni a szekrényedben

Negyven felett sem kell lemondanod a divatos, vagány vagy feltűnő ruhákról, de érdemes átgondolni, melyik darab szolgálja igazán a stílusodat.

Vannak trendek, amelyek könnyen elvesznek az összkép eleganciájából.

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1. A túlzottan szaggatott farmer

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A szaggatott farmer a maga idejében divatos választásnak számított, de 40 felett érdemes végleg búcsút inteni neki. A nagy lyukak, a rojtos szélek és a kivillanó bőrfelületek helyett egy letisztult, egyszínű farmer sokkal elegánsabb és kifinomultabb megjelenést biztosít. Egy jól szabott, egyenes szárú vagy enyhén bővülő fazon könnyen kombinálható blézerrel, inggel és nőies cipővel is, így a hétköznapi összeállításaid is stílusosabbá válnak.

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