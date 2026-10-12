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4 gyakori ok, amiért a házikedvenced folyamatosan a nyomodban van
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4 gyakori ok, amiért a házikedvenced folyamatosan a nyomodban van

Farkas Izabella
Írta 2026.10.12.
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Mindig a sarkadban van a kutyád vagy a macskád? Mutatunk 4 gyakori okot, amely megmagyarázhatja, miért követ mindenhová, és mit árulhat el róla ez a szokás.

Követ a lakásban, ott terem melletted a fürdőszobában, és még akkor sem tágít mellőled, ha csak néhány percre állsz fel a kanapéról? A házikedvenced ragaszkodása aranyosnak tűnhet, de a viselkedés mögött többféle ok is állhat, a szeretettől és a kíváncsiságtól kezdve egészen a bizonytalanságig.

A hosszú és boldog házasság két titka a kutatások szerint

1. A gazda mint biztonságos bázis

A kutya-ember kapcsolat kötődési mintázatait kutató hazai kutatók, köztük az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai, Mary Ainsworth úgynevezett Idegen helyzet tesztjét adaptálták kutyákra, és azt találták, hogy a kutyák a gazdájukat valódi biztonságos bázisként kezelik, pontosan úgy, ahogy a kisgyermekek a szülőt.

Ismeretlen környezetben a kutya nyugodtabban mozog, ha a gazda jelen van, és rendszeresen visszatér hozzá tájékozódási pontként. Ez a kötődés otthon úgy nyilvánul meg, hogy az állat szó szerint a közelünkben akar maradni, mert a jelenlétünk csökkenti a stresszhormonjainak szintjét. A macskáknál ezt sokáig vitatták, de egy Oregoni Állami Egyetemen végzett vizsgálat kimutatta, hogy a macskák jelentős része hasonlóan biztonságot kötő mintázatot mutat a gazdájával, mint a kutyák vagy a kisgyerekek a szüleikkel.

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Vagyis amikor az állat a szobák között követ minket, gyakran egyszerűen azért teszi, mert a mi közelségünk szabályozza az idegrendszerét.

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