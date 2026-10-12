4 gyakori ok, amiért a házikedvenced folyamatosan a nyomodban van

Követ a lakásban, ott terem melletted a fürdőszobában, és még akkor sem tágít mellőled, ha csak néhány percre állsz fel a kanapéról? A házikedvenced ragaszkodása aranyosnak tűnhet, de a viselkedés mögött többféle ok is állhat, a szeretettől és a kíváncsiságtól kezdve egészen a bizonytalanságig.
1. A gazda mint biztonságos bázis
A kutya-ember kapcsolat kötődési mintázatait kutató hazai kutatók, köztük az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai, Mary Ainsworth úgynevezett Idegen helyzet tesztjét adaptálták kutyákra, és azt találták, hogy a kutyák a gazdájukat valódi biztonságos bázisként kezelik, pontosan úgy, ahogy a kisgyermekek a szülőt.
Ismeretlen környezetben a kutya nyugodtabban mozog, ha a gazda jelen van, és rendszeresen visszatér hozzá tájékozódási pontként. Ez a kötődés otthon úgy nyilvánul meg, hogy az állat szó szerint a közelünkben akar maradni, mert a jelenlétünk csökkenti a stresszhormonjainak szintjét. A macskáknál ezt sokáig vitatták, de egy Oregoni Állami Egyetemen végzett vizsgálat kimutatta, hogy a macskák jelentős része hasonlóan biztonságot kötő mintázatot mutat a gazdájával, mint a kutyák vagy a kisgyerekek a szüleikkel.
Olvass még a témában
Elbűvölnek, de ne dőlj be nekik – 4 születési hónap, aki profi a bókolásban
Ezt hozza 2026. október 10. a numerológia szerint: életöröm és önkifejezés
Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül
Közel sem volt hagyományos, de nem kérhettem volna ennél csodálatosabb lánybúcsút
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.