4 gyakori ok, amiért a házikedvenced folyamatosan a nyomodban van

Mindig a sarkadban van a kutyád vagy a macskád? Mutatunk 4 gyakori okot, amely megmagyarázhatja, miért követ mindenhová, és mit árulhat el róla ez a szokás.

Követ a lakásban, ott terem melletted a fürdőszobában, és még akkor sem tágít mellőled, ha csak néhány percre állsz fel a kanapéról? A házikedvenced ragaszkodása aranyosnak tűnhet, de a viselkedés mögött többféle ok is állhat, a szeretettől és a kíváncsiságtól kezdve egészen a bizonytalanságig.

A hosszú és boldog házasság két titka a kutatások szerint A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A gazda mint biztonságos bázis

A kutya-ember kapcsolat kötődési mintázatait kutató hazai kutatók, köztük az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai, Mary Ainsworth úgynevezett Idegen helyzet tesztjét adaptálták kutyákra, és azt találták, hogy a kutyák a gazdájukat valódi biztonságos bázisként kezelik, pontosan úgy, ahogy a kisgyermekek a szülőt.

Ismeretlen környezetben a kutya nyugodtabban mozog, ha a gazda jelen van, és rendszeresen visszatér hozzá tájékozódási pontként. Ez a kötődés otthon úgy nyilvánul meg, hogy az állat szó szerint a közelünkben akar maradni, mert a jelenlétünk csökkenti a stresszhormonjainak szintjét. A macskáknál ezt sokáig vitatták, de egy Oregoni Állami Egyetemen végzett vizsgálat kimutatta, hogy a macskák jelentős része hasonlóan biztonságot kötő mintázatot mutat a gazdájával, mint a kutyák vagy a kisgyerekek a szüleikkel. Olvass még a témában Elbűvölnek, de ne dőlj be nekik – 4 születési hónap, aki profi a bókolásban Ezt hozza 2026. október 10. a numerológia szerint: életöröm és önkifejezés Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül Közel sem volt hagyományos, de nem kérhettem volna ennél csodálatosabb lánybúcsút

Vagyis amikor az állat a szobák között követ minket, gyakran egyszerűen azért teszi, mert a mi közelségünk szabályozza az idegrendszerét.

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