iStock

Az 5 legszorongóbb kutyafajta, ami a gazdi hiányában sír

Farkas Izabella
Írta 2025.10.27.

Amikor házi kedvenceink boldogságáról és jólétéről van szó, fontos megérteni, hogy bizonyos kutyafajták hajlamosabbak lehetnek a szeparációs szorongásra. Ez az érzelmi állapot akkor jelentkezik, amikor a kutya hosszabb időre egyedül marad, a gazdi távollétében. Nézzük meg, melyek azok a fajták, amelyek a leginkább érintettek e jelenség által.

Border collie

iStock

A border collie kirívóan intelligens és energikus fajta, amely folyamatos mentális és fizikai stimulációt igényel. Amikor a gazdi távollétében egyedül maradnak, hiányozhat nekik a megszokott foglalkoztatás, ami szorongáshoz vezethet.

Ezek a kutyák híresek arról, hogy munkakutyaként történő kihasználásuk eredményeként folyamatosan aktívak. Az unatkozás könnyen szorongást vált ki náluk, ami sokszor destruktív viselkedéshez vezethet, például rágáshoz vagy ásáshoz.

