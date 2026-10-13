Ősz végén végre fellélegezhet ez a 4 csillagjegy – hosszú idő után megérkezik a nyugalom

Nem varázsütésre oldódik meg minden, de a megkönnyebbülés és a rendeződés érzése négy jegynél kifejezetten erős lehet: a Kos, az Ikrek, a Mérleg és a Nyilas azok, akiknél ősszel végre helyére kerülhetnek a dolgok.
Kos: abbamarad a folyamatos készenlét
A Kos az elmúlt hónapokban szinte folyamatosan offenzívában volt: munkahelyi projektek, családi ügyek, saját célok, mindez egyszerre zajlott, és nem igazán volt idő leülni és kifújni. Ha egy Kos ismerősödet kérdezed, valószínűleg azt mondja, hogy állandóan az jutott eszébe, hogy “majd ha ezen is túl leszek”. Ősszel azonban csökken azoknak a frontoknak a száma, amelyeken egyszerre kell helytállnia. Egy régóta húzódó munkahelyi feladat lezárul, vagy végre világossá válik, kinek mi a felelőssége egy közös projektben, és ez önmagában is óriási megkönnyebbülés. A Kosnál a nyugalom nem tétlenséget jelent, inkább azt, hogy végre egy dologra tud koncentrálni ahelyett, hogy folyton tüzet oltana.
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