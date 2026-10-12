5 csillagjegy, aki mellé október végén szegődik a szerencse

A Vénusz és a Merkúr mozgása az asztrológiai értelmezések szerint a kapcsolatok, a kommunikáció és a pénzügyi döntések területén is fontos változásokat jelezhet, miközben a Jupiter a fejlődés és a bővülés lehetőségére irányíthatja a figyelmet. Öt csillagjegy különösen bizakodva zárhatja a hónapot, ha felismeri és ki is használja az elé kerülő lehetőségeket.
Oroszlán
Az Oroszlán számára október vége azért lehet különösen ígéretes, mert a Jupiter az ő jegyében halad, ami az asztrológiai hagyomány szerint a növekedés, az önbizalom és az új lehetőségek időszakát jelképezi. Egy korábban bizonytalan munkahelyi helyzet végre kedvező irányba fordulhat, vagy olyan felkérést kaphat, amely hosszabb távon is előrelépést jelent számára. A magánéletében szintén pozitív változások jöhetnek, különösen akkor, ha bátrabban vállalja fel az érzéseit és a vágyait. A szerencse most azokban a helyzetekben találhat rá, amelyekben mer kezdeményezni, és nem várja meg, hogy minden lehetőség magától az ölébe hulljon.
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