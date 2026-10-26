4 csillagjegy, akinek az édesapja a legnagyobb példaképe

Van, akinek az édesapja jelenti a biztos pontot, a követendő példát és azt az embert, akihez a legnehezebb pillanatokban is fordulhat. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen erősen kötődik az apjához, és felnőttként is sokat merít abból, amit tőle tanult.
Kos: aki az apja makacsságát és bátorságát örökölte
A Kos jegyűek általában nem szeretik, ha valaki más dönt helyettük, és ez a fajta önállóság sokszor pont az apai mintából ered. Egy Kos gyakran úgy emlékszik vissza gyerekkorára, hogy az édesapja sosem oldotta meg helyette a problémáit, inkább hagyta, hogy egyedül birkózzon meg velük, még ha ez fájdalmasabb volt is rövid távon. Ebből a fajta kemény szeretetből nőtt ki az a határozottság, amivel a Kos ma a munkahelyi vitákban vagy a családi döntésekben is kiáll az igaza mellett. Sokszor pont akkor jut eszébe az apja egy mondata, amikor épp félne belevágni valamibe, de aztán mégis megteszi, mert tudja, hogy ő is ezt várná tőle.
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