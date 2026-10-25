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A legjobb folteltávolító módszerek fehér zoknihoz – ezentúl csak így mosod majd
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A legjobb folteltávolító módszerek fehér zoknihoz – ezentúl csak így mosod majd

Váradi Petra
Írta 2026.10.25.
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A marhaepe szappantól az oxigénes fehérítőig több hatékony módszerrel is eltávolíthatod a makacs koszt a fehér zokniból. Mutatjuk, hogyan áztasd és mosd őket, hogy újra tiszták és ragyogóbbak legyenek.

A fehér zokni tisztítása azért különösen bosszantó, mert a talpán és a lábujjaknál még mosás után is megmaradhatnak a szürke, barnás foltok. A marhaepe szappan, az oxigénes fehérítő és a megfelelő előáztatás azonban sokat segíthet abban, hogy a zoknik újra tisztábbak és világosabbak legyenek. A titok nem feltétlenül egy különleges házi csodaszer, hanem az, hogy a szennyeződéshez illő módszert választod, és hagysz elég időt a tisztítószernek a hatásra.

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Marhaepe szappan: a makacs foltok ellen

Ha a fehér zokni talpa szürkévé vagy barnássá vált, a marhaepe szappan jó első választás lehet. Különösen a zsíros, szerves eredetű szennyeződések, például a faggyú és a kosz eltávolításában segíthet, ezért érdemes még a mosógépbe tétel előtt bevetni.

Nedvesítsd be a zokni szennyezett részét, majd dörzsöld át óvatosan a szappannal. Hagyd hatni a termék csomagolásán megadott ideig, végül mosd ki a zoknit a kezelési címke szerint. Ha a folt régi vagy erősen beivódott, szükség lehet a kezelés megismétlésére.

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Fontos: először próbáld ki a szert egy kevésbé látható részen, különösen akkor, ha a zoknin színes minta vagy más anyagból készült díszítés is található.

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