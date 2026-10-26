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Ez a 4 csillagjegy a legjobb ajándékozó – mindig tudják, mit vegyenek
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Ez a 4 csillagjegy a legjobb ajándékozó – mindig tudják, mit vegyenek

Farkas Izabella
Írta 2026.10.26.
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Ez a négy csillagjegy mindig megtalálja a tökéletes ajándékot: figyelmesek, kreatívak, és pontosan tudják, mivel szerezzenek örömet másoknak.

Van, aki már hetekkel az ünnep előtt tudja, mivel szerezhet örömet a szeretteinek, és olyan ajándékot választ, amelynek valóban hasznát veszik. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen tehetséges ebben: remekül ráéreznek mások vágyaira, és ritkán nyúlnak mellé.

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Halak: aki a kimondatlan vágyakat is hallja

A Halak az a jegy, aki egy baráti vacsora közben felfigyel rá, amikor valaki félmondatban megemlíti, hogy gyerekkora óta szeretett volna egy bizonyos könyvet, aztán hónapokkal később ez a könyv ott landol a kezében, szép csomagolásban. Nem azért, mert különösebben megjegyezte volna tudatosan, hanem mert a Halak ösztönösen figyel a hangsúlyokra, arra, amikor valakinek megcsillan a szeme egy téma kapcsán. Ez a csillagjegy ritkán kérdezi meg direkt, mit szeretnél, inkább csendben gyűjtögeti az információkat, és amikor eljön az idő, előhúzza a megfelelő ajándékot, mintha varázslat lenne. Sokszor ő maga is meglepődik, mennyire telibe talál.

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