Ez a 4 csillagjegy a legjobb ajándékozó – mindig tudják, mit vegyenek

Van, aki már hetekkel az ünnep előtt tudja, mivel szerezhet örömet a szeretteinek, és olyan ajándékot választ, amelynek valóban hasznát veszik. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen tehetséges ebben: remekül ráéreznek mások vágyaira, és ritkán nyúlnak mellé.
Halak: aki a kimondatlan vágyakat is hallja
A Halak az a jegy, aki egy baráti vacsora közben felfigyel rá, amikor valaki félmondatban megemlíti, hogy gyerekkora óta szeretett volna egy bizonyos könyvet, aztán hónapokkal később ez a könyv ott landol a kezében, szép csomagolásban. Nem azért, mert különösebben megjegyezte volna tudatosan, hanem mert a Halak ösztönösen figyel a hangsúlyokra, arra, amikor valakinek megcsillan a szeme egy téma kapcsán. Ez a csillagjegy ritkán kérdezi meg direkt, mit szeretnél, inkább csendben gyűjtögeti az információkat, és amikor eljön az idő, előhúzza a megfelelő ajándékot, mintha varázslat lenne. Sokszor ő maga is meglepődik, mennyire telibe talál.
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