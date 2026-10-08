4 csillagjegy, akiknek október tartogat egy nagy felismerést

Október nemcsak új lehetőségeket, hanem meglepő felismeréseket és régi kérdések újragondolását is hozhatja. A hónapban a Vénusz retrográd mozgása, majd a Merkúr hátrálása is arra ösztönözhet, hogy őszintébben nézzünk szembe az érzéseinkkel, kapcsolatainkkal és azokkal a döntésekkel, amelyekkel kapcsolatban még maradt bennünk bizonytalanság.
Skorpió: rájössz, hogy nem kell tovább ragaszkodnod
A Skorpió számára különösen intenzív lehet ez az időszak, hiszen a Vénusz októberben a jegyedben halad retrográd mozgásban. Ez olyan érzelmeket és kapcsolatokat hozhat vissza a felszínre, amelyekről már azt hitted, hogy lezártad őket. Októberben felismerheted, hogy egy bizonyos helyzetben nem is az volt a legfontosabb kérdés, hogy mit tett a másik, hanem az, hogy miért ragaszkodtál hozzá ilyen sokáig. A hónap második felében egyre erősebb lehet benned az igény arra, hogy őszintén szembenézz azzal, mire van valójában szükséged.
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