4 csillagjegy, akiből a legjobb meny lesz – az anyósa is rajong érte

Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen ügyesen navigál ebben a kényes szerepben.

Vannak nők, akik szinte azonnal belopják magukat a párjuk családjának szívébe. Figyelmességükkel, kedvességükkel és természetes bájukkal még az anyósuk elismerését is könnyen elnyerhetik.

5 csillagjegy, akit hidegen hagy a korkülönbség A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Szűz: aki tényleg meghallgatja, nem csak bólogat

A Szűz menyecske nem azért nyeri meg az anyós szívét, mert hízeleg, hanem mert figyel. Amikor a vasárnapi ebédnél az anyós elkezd mesélni a szomszéd kertjéről vagy arról, hogy melyik boltban drágult megint a liszt, a Szűz nem a telefonját nyomkodja, hanem tényleg követi a fonalat, és másnap vissza is kérdez rá. Ez a fajta figyelmesség ritka, és az idősebb generáció azonnal érzékeli, ha valaki nem csak udvariasságból van jelen.

A Szűz emellett gyakorlatias is: ha az anyós beteg, nem virágcsokorral áll elő, hanem megkérdezi, kell-e bevásárolni, vagy elvigye-e orvoshoz. A kis, konkrét gesztusok sokkal többet nyomnak a latban, mint a nagy szavak. Olvass még a témában „Kövér vagyok és utálom magam” – amikor a társadalom azt várja, de nem megy az önelfogadás Ezért nem szabad mindig megbocsátanod, csak mert szeretsz valakit Egész életünkben egy célt hajszolunk – de közben élvezzük az utazást? Ha ebben a hónapban születtél, először mindig valaki lelkébe szeretsz bele

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