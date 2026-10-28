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4 csillagjegy, akiből a legjobb meny lesz – az anyósa is rajong érte
Pexels

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4 csillagjegy, akiből a legjobb meny lesz – az anyósa is rajong érte

Farkas Izabella
Írta 2026.10.28.
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Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen ügyesen navigál ebben a kényes szerepben.

Vannak nők, akik szinte azonnal belopják magukat a párjuk családjának szívébe. Figyelmességükkel, kedvességükkel és természetes bájukkal még az anyósuk elismerését is könnyen elnyerhetik.

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Szűz: aki tényleg meghallgatja, nem csak bólogat

A Szűz menyecske nem azért nyeri meg az anyós szívét, mert hízeleg, hanem mert figyel. Amikor a vasárnapi ebédnél az anyós elkezd mesélni a szomszéd kertjéről vagy arról, hogy melyik boltban drágult megint a liszt, a Szűz nem a telefonját nyomkodja, hanem tényleg követi a fonalat, és másnap vissza is kérdez rá. Ez a fajta figyelmesség ritka, és az idősebb generáció azonnal érzékeli, ha valaki nem csak udvariasságból van jelen.

A Szűz emellett gyakorlatias is: ha az anyós beteg, nem virágcsokorral áll elő, hanem megkérdezi, kell-e bevásárolni, vagy elvigye-e orvoshoz. A kis, konkrét gesztusok sokkal többet nyomnak a latban, mint a nagy szavak.

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