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3 csillagjegy, aki ősszel hajlamos engedni a csábításnak
Unsplash

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3 csillagjegy, aki ősszel hajlamos engedni a csábításnak

Váradi Petra
Írta 2026.10.18.
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Van, akit egy titkos pillantás, mást a romantika vagy éppen az újdonság izgalma vesz le a lábáról. Mutatjuk, kik lehetnek erre a legfogékonyabbak ősszel.

Az ősz nemcsak a romantikus hangulatnak kedvez, hanem olyan helyzeteket is teremthet, amelyekben nehezebb ellenállni a kísértésnek. A bolygók szimbolikus üzenetei alapján három csillagjegy különösen fogékonnyá válhat az izgalmas találkozásokra, a titkos vonzalmakra és a megszokottnál merészebb döntésekre. Vajon kik azok, akik ősszel könnyebben engednek a csábításnak?

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Skorpió – nehezen áll ellen a tiltott vonzalomnak

A Skorpió számára az ősz érzelmileg intenzívebb időszakot hozhat, amikor egy futó pillantásból vagy ártatlannak induló beszélgetésből is könnyen kialakulhat valami több. A Vénusz és a Plútó szimbolikája a vágyak, a vonzerő és a mélyebb érzelmek témáját erősítheti, ami különösen közel áll ehhez a jegyhez. A Skorpiót éppen az vonzhatja leginkább, amiről tudja, hogy nem feltétlenül kellene belebonyolódnia. Ha valaki felkelti az érdeklődését, nehezen tesz úgy, mintha semmi különös nem történne, ezért fontos lehet számára, hogy a pillanat hevében se feledkezzen meg a saját határairól.

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