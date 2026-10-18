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4 csillagjegy, akiknek a Skorpió időszaka érzelmi fordulatot hozhat
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4 csillagjegy, akiknek a Skorpió időszaka érzelmi fordulatot hozhat

Farkas Izabella
Írta 2026.10.18.
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A Skorpió időszaka minden évben felkavarja az állóvizet, de nem mindenkinél egyformán.

Van, aki alig érzékeli, és van, akinél ilyenkor dőlnek el a hónapok óta halogatott kérdések: kimondja végre, amit addig csak gondolt, vagy szakít egy helyzettel, amiben már régóta csak kényelemből maradt benn. Négy jegy van, akiknél ez az időszak különösen felerősíti az elfojtott érzéseket, és szinte kikényszeríti a tisztázást.

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Kos

A Kos általában nem szeret sokat rágódni egy-egy helyzeten, inkább gyors döntéseket hoz, és megy tovább. A Skorpió időszaka viszont pont ezt a reflexet teszi próbára: olyan érzések kerülnek elő, amiket eddig félresöpört, mert nem volt rájuk ideje vagy kedve foglalkozni velük. Ha hetek óta halogat egy beszélgetést a partnerével egy olyan témáról, amit mindketten kerülnek, most jó eséllyel előjön az asztalra.

Ez nem feltétlenül kellemes folyamat, inkább olyan, mint amikor valaki végre kinyit egy fiókot, amit hónapok óta nem mert átnézni. A Kos számára a nehézség nem a felismerésben van, hanem abban, hogy ezúttal nem lehet gyorsan továbblépni: meg kell maradni a kényelmetlen pillanatban, és végig kell vinni a beszélgetést.

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