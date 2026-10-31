október 31. Farkas napja Ma: 14°C Holnap: 12°C 🌦️
október 31. Farkas napja Ma: 14°C Holnap: 12°C 🌦️
4 csillagjegy, aki szívesen halmozza el a szeretteit ajándékokkal
Unsplash

Címlap / Életmód / Ezotéria / 4 csillagjegy, aki szívesen halmozza el...

4 csillagjegy, aki szívesen halmozza el a szeretteit ajándékokkal

Farkas Izabella
Írta 2026.10.31.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Nem kell hozzá különleges alkalom: ezek a jegyek a hétköznapokon is örömmel lepik meg szeretteiket apró vagy éppen nagyobb figyelmességekkel.

Nem mindenki ugyanúgy fejezi ki a szeretetét: vannak, akik szavakkal, mások figyelmességgel vagy éppen apró meglepetésekkel mutatják ki, mennyire fontosak számukra a szeretteik. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen szeretnek ajándékot adni, és számukra az okozza a legnagyobb örömet, ha látják a másik arcán a boldogságot. Nézzük, melyik az a négy jegy, amelyik szívesen halmozza el meglepetésekkel a hozzá közel állókat!

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

Bika

A Bika számára az ajándékozás a szeretet egyik legkézzelfoghatóbb kifejezése. Szereti a szép, minőségi dolgokat, és szívesen választ olyan meglepetéseket, amelyekről tudja, hogy a másiknak valóban örömet szereznek. Nem feltétlenül a nagy értékű ajándékokban gondolkodik: egy gondosan kiválasztott illat, egy különleges édesség vagy egy régóta vágyott apróság is tökéletes lehet számára. A Bika szeret adni, és különösen boldoggá teszi, ha látja, hogy a figyelmessége célba ért.

Ez az 5 csillagjegy, aki sosem fog kilépni az alkalmazotti szerepből

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról

Ezeket olvassák most

Bal és jobb tenyér viszketés – tudtad, hogy ezt jelenti a babona szerint?

Bal és jobb tenyér viszketés – tudtad, hogy ezt jelenti a babona szerint?

A borotvahab nem csak borotválkozásra jó: erre használd a házban

A borotvahab nem csak borotválkozásra jó: erre használd a házban

A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai

A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai

Ennek a 3 csillagjegynek mesés fordulatot hoz a tél

Ennek a 3 csillagjegynek mesés fordulatot hoz a tél

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Sapkatrend 50 felett – ezek a stílusok az érett nőknek is jól állnak

Sapkatrend 50 felett – ezek a stílusok az érett nőknek is jól állnak

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.