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4 csillagjegy, aki felnőttként is szoros kapcsolatot ápol az édesanyjával
Unsplash

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4 csillagjegy, aki felnőttként is szoros kapcsolatot ápol az édesanyjával

Farkas Izabella
Írta 2026.11.05.
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Van négy jegy, amelynél ez a szoros, szinte napi kapcsolat az anyával nem kivétel, hanem szabály.

Van, akinek elég heti egy kötelező telefonhívás, és van, akinél az anya szó szerint a napi rutin része marad akkor is, ha már rég saját lakásban él, saját számlát fizet, saját gyereket nevel. Nem gyerekességről van szó, inkább egyfajta ösztönös kötődésről, ami egyes csillagjegyeknél egész életen át megmarad.

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Rák: az érzelmi biztonság forrása

A Rák számára az anya nem csupán családtag, hanem az érzelmi biztonság egyik pillére marad egész életében. Ha egy nehéz munkanap után hazaér, az első dolga gyakran az, hogy felhívja, és elmeséli, mi történt, még akkor is, ha tudja, az anyja úgysem tud segíteni a konkrét ügyben. Nem a tanácsra van szüksége, hanem arra a megnyugtató érzésre, hogy valaki meghallgatja, és nem kell megjátszania, hogy minden rendben.

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