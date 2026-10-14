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3 csillagjegy, akinek egy régi álma válik valóra októberben
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3 csillagjegy, akinek egy régi álma válik valóra októberben

Farkas Izabella
Írta 2026.10.14.
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Egy régi vágy, egy új lehetőség vagy egy régóta várt siker kerülhet előtérbe októberben. Három csillagjegy számára különösen izgalmas lehet a hónap második fele.

Vannak álmok, amelyeket hosszú ideje dédelgetünk, mégis újra és újra elhalasztjuk a megvalósításukat. Október bolygómozgásai az asztrológia szerint három csillagjegy számára is elhozhatják azt a felismerést vagy lehetőséget, amely közelebb viszi őket egy régi vágyuk beteljesüléséhez. A hónap második fele különösen izgalmas fordulatokat tartogathat, ezért érdemes nyitott szemmel járniuk.

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Az Oroszlán régóta vágyhat arra, hogy végre észrevegyék a tehetségét, elismerjék a munkáját, vagy lehetőséget kapjon egy olyan feladatban, amely igazán közel áll a szívéhez. Október közepén a Nap és a Jupiter támogató kapcsolata az asztrológiai értelmezés szerint az önbizalom, a fejlődés és az új lehetőségek témáit erősítheti. Egy szakmai ajánlat, egy régóta várt visszajelzés vagy egy személyes siker közelebb viheti ahhoz, amiről korábban csak álmodozott. A hónap második felében a legfontosabb az lehet, hogy merjen élni a kínálkozó alkalommal, és ne kételkedjen folyton a saját képességeiben.

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