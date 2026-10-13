3 csillagjegy, akit lelkileg megvisel a veszekedés

Egyesek könnyen túllépnek egy vitán, mások még napokig őrlődnek miatta – három csillagjegy, akit különösen megviselhet a konfliktus.

Vannak, akik egy heves vita után néhány perc alatt túllépnek a történteken, mások viszont még órákkal később is újra és újra végiggondolják a beszélgetést. Számukra a konfliktus nem egyszerű nézeteltérés, hanem érzelmileg kimerítő helyzet, amely a kapcsolat biztonságát is megingathatja. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen nehezen viselheti a veszekedéseket.

5 csillagjegy, akit hidegen hagy a korkülönbség A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Rák

A Rák számára a közeli kapcsolatok érzelmi biztonsága kiemelten fontos, ezért egy veszekedés sokkal mélyebben érintheti, mint azt kívülről mutatja. Még akkor is magára veheti a másik kemény szavait, ha azok a pillanat hevében hangzottak el, és később már egyik fél sem tulajdonít nekik akkora jelentőséget. Hajlamos sokáig rágódni a történteken, különösen akkor, ha úgy érzi, megbántották, vagy veszélybe került a kapcsolatuk. Ahelyett, hogy azonnal kiadná magából a feszültséget, inkább visszahúzódhat, és csendben próbálhatja feldolgozni az érzéseit. A béküléshez nem feltétlenül nagy gesztusokra vágyik: sokszor egy őszinte bocsánatkérés és néhány megnyugtató szó is elég ahhoz, hogy újra biztonságban érezze magát.

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