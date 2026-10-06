Ez az egy dolog különösen fontos neked a szerelemben a csillagjegyed szerint

Mindannyian mást keresünk egy kapcsolatban – van, akinek az számít, hogy a párja kimondja az érzéseit, másnak a közös kalandok jelentik a szerelmet. A csillagjegyed szerint ezek a kapcsolati szükségletek lehetnek nálad a leghangsúlyosabbak.
Van, akinek az számít igazán, hogy a párja mindig kimondja, mit érez, másnak a közös kalandok jelentik a szerelmet, és olyan is akad, aki akkor érzi magát biztonságban, ha tudja: a másikra a hétköznapokban is számíthat. A csillagjegyed persze önmagában nem dönti el, hogyan szeretsz, de az asztrológia szerint vannak bizonyos kapcsolati szükségletek, amelyek különösen hangsúlyosak lehetnek nálad.
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Kos – az izgalom
A Kos számára a szerelem akkor igazán élő, ha történik benne valami. Nem feltétlenül állandó drámára vágyik, sokkal inkább lendületre, spontaneitásra és arra az érzésre, hogy a kapcsolat nem vált unalmas rutinná. Fontos lehet neki egy olyan társ, aki partner a közös programokban, képes meglepni, és nem ijed meg attól, ha a Kos időnként új dolgokba vágna bele.