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Ez az egy dolog különösen fontos neked a szerelemben a csillagjegyed szerint
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Ez az egy dolog különösen fontos neked a szerelemben a csillagjegyed szerint

Schuster Borka
Írta 2026.10.06.
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Mindannyian mást keresünk egy kapcsolatban – van, akinek az számít, hogy a párja kimondja az érzéseit, másnak a közös kalandok jelentik a szerelmet. A csillagjegyed szerint ezek a kapcsolati szükségletek lehetnek nálad a leghangsúlyosabbak.

Van, akinek az számít igazán, hogy a párja mindig kimondja, mit érez, másnak a közös kalandok jelentik a szerelmet, és olyan is akad, aki akkor érzi magát biztonságban, ha tudja: a másikra a hétköznapokban is számíthat. A csillagjegyed persze önmagában nem dönti el, hogyan szeretsz, de az asztrológia szerint vannak bizonyos kapcsolati szükségletek, amelyek különösen hangsúlyosak lehetnek nálad.

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Kos – az izgalom

A Kos számára a szerelem akkor igazán élő, ha történik benne valami. Nem feltétlenül állandó drámára vágyik, sokkal inkább lendületre, spontaneitásra és arra az érzésre, hogy a kapcsolat nem vált unalmas rutinná. Fontos lehet neki egy olyan társ, aki partner a közös programokban, képes meglepni, és nem ijed meg attól, ha a Kos időnként új dolgokba vágna bele.

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