3 csillagjegy, aki mindenkit és mindent kritizál

Nem könnyű mindenkinek megfelelni, de vannak, akik szinte semmivel sem elégedettek. Mindig találnak valamit, amibe bele lehet kötni, legyen szó mások öltözködéséről, döntéseiről vagy akár a legapróbb hétköznapi dolgokról. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet a kritikus megjegyzésekre – még akkor is, ha ők ezt egyszerűen csak őszinteségnek nevezik.
Szűz – Nála semmi sem elég tökéletes
A Szűz híres a precizitásáról és arról, hogy olyan részleteket is észrevesz, amelyek felett mások könnyedén átsiklanak. Ez a tulajdonsága sok helyzetben előnyös, ám a magánéletében könnyen konfliktusokhoz vezethet. Mindig észreveszi, mi nem stimmel, legyen szó egy rosszul megfogalmazott mondatról, egy rendetlen lakásról vagy valakinek a munkájáról. Gyakran valóban segíteni szeretne, amikor szóvá teszi a hibákat, de közben elfelejtheti, hogy nem mindenki vágyik állandó javítgatásra. Ráadásul önmagával szemben is rendkívül szigorú, ezért nehezen viseli, ha mások nem ugyanazokat a magas elvárásokat követik, amelyeket ő maga állít fel.
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