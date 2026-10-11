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3 csillagjegy, aki mindenkit és mindent kritizál
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3 csillagjegy, aki mindenkit és mindent kritizál

Váradi Petra
Írta 2026.10.11.
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Mások hibáit azonnal kiszúrják, a véleményüket pedig akkor is kimondják, ha azzal megbántanak valakit. Ez a három csillagjegy ritkán hagyja szó nélkül, ha valami nem tetszik neki.

Nem könnyű mindenkinek megfelelni, de vannak, akik szinte semmivel sem elégedettek. Mindig találnak valamit, amibe bele lehet kötni, legyen szó mások öltözködéséről, döntéseiről vagy akár a legapróbb hétköznapi dolgokról. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet a kritikus megjegyzésekre – még akkor is, ha ők ezt egyszerűen csak őszinteségnek nevezik.

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Szűz – Nála semmi sem elég tökéletes

A Szűz híres a precizitásáról és arról, hogy olyan részleteket is észrevesz, amelyek felett mások könnyedén átsiklanak. Ez a tulajdonsága sok helyzetben előnyös, ám a magánéletében könnyen konfliktusokhoz vezethet. Mindig észreveszi, mi nem stimmel, legyen szó egy rosszul megfogalmazott mondatról, egy rendetlen lakásról vagy valakinek a munkájáról. Gyakran valóban segíteni szeretne, amikor szóvá teszi a hibákat, de közben elfelejtheti, hogy nem mindenki vágyik állandó javítgatásra. Ráadásul önmagával szemben is rendkívül szigorú, ezért nehezen viseli, ha mások nem ugyanazokat a magas elvárásokat követik, amelyeket ő maga állít fel.

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