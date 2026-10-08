10 növény, amit most ültess el, ha tavasszal már az első meleg napokon virágokat szeretnél látni

Ha tavasszal szeretnéd úgy érezni, hogy a kerted szinte már az első enyhébb napokon elkezd történni benne valami, akkor most van itt az ideje a tervezésnek.

Az ősz ugyanis nemcsak a lehulló levelek összeszedéséről szól: októberben és novemberben több olyan növényt is elültethetsz, amelyek hónapokkal később elsőként hozzák vissza a színt a kertbe.

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A tavaszi hagymások egy része kifejezetten igényli az őszi ültetést, hogy a tél folyamán megerősödjön a gyökérzete, és tavasszal megfelelően fejlődjön. Más évelőket pedig azért érdemes ősszel a földbe tenni, mert még a fagyok előtt van idejük begyökeresedni.

Mutatjuk, mely növényeket érdemes most beszerezni, mikor kerüljenek a földbe, és mire figyelj, ha azt szeretnéd, hogy tavasszal tényleg virág is legyen belőlük. Olvass még a témában Így szedd ki a kisállatszőrt a szőnyegből drága tisztítóeszközök nélkül Így fújd ki a tojást, hogy tartósabb húsvéti dekorációt készíthess belőle Rákényszerítettem magam, hogy unatkozzak, és meglepően jó dolgok származtak belőle Elképesztő, mit hoztak ki ezekből a pici fürdőszobákból!

Nárcisz (Narcissus)

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Ha olyan tavaszi virágot keresel, amellyel viszonylag kevés a macera, a nárcisz nehezen verhető. A legtöbb fajtát szeptemberben és október elején érdemes elültetni, de ha ősszel később jutottál el a kertészkedésig, a talaj fagyásáig még lehet próbálkozni.

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