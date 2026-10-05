„Vasárnap reggel 7-kor a telefonban üvöltött velem” – Elviselhetetlen főnökök

Egy elviselhetetlen főnök pokollá tudja tenni a munkavállalói hétköznapjait, és olvasóink történeteiből úgy tűnik, hogy sajnos az ilyen felettesekből jóval több van, mint azt elsőre gondolnánk.
„Vasárnap reggel hétkor hívott”
A 31 éves Nóra egy kis marketingügynökségnél dolgozott, amikor új vezető érkezett a csapat élére. Az első hetekben még kifejezetten szimpatikusnak találta.
„Pörgős volt, határozott, és úgy tűnt, nagyon érti a szakmáját. Aztán lassan kiderült, hogy nála nincs olyan, hogy valami ráér hétfőig.”
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Először csak esti üzenetek érkeztek. Aztán hétvégi e-mailek. Nóra egy idő után már úgy érezte, hogy folyamatosan készenlétben kell lennie. A mélypont egy vasárnap reggel jött el.
„Hét óra volt. Csörgött a telefonom, és ő volt az. Felvettem, mert azt hittem, valami sürgős dolog történt. Ehelyett elkezdett velem üvölteni, hogy egy pénteken elküldött prezentációban rossz sorrendben szerepeltek a képek.”
Nóra megpróbálta elmagyarázni, hogy érti, hogy hibázott, de a prezentációval úgyis csak hétfő délután foglalkoznak majd legközelebb, ezért a képcsere bőven ráér hétfő reggel is.
„Azt mondta, hogy ha én ezt a tempót nem bírom elviselni, akkor keressek magamnak másik munkát.”
Másnap Nóra bement dolgozni, és közölte, hogy felmond.
„Nem azért, mert nem bírtam a kritikát. Hanem mert rájöttem, hogy egy olyan embernek dolgozom, aki azt hiszi, a fizetésemért cserébe a teljes életemhez joga van.”
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