„Vasárnap reggel 7-kor a telefonban üvöltött velem” – Elviselhetetlen főnökök

A legtöbbeknek van vagy volt már életük során egy kellemetlen főnöke, de míg van, aki csak szigorú vagy nagy elvárásokat támaszt a beosztottjai felé, olyanok is vannak, akik egy egészen más szinten működnek.

Egy elviselhetetlen főnök pokollá tudja tenni a munkavállalói hétköznapjait, és olvasóink történeteiből úgy tűnik, hogy sajnos az ilyen felettesekből jóval több van, mint azt elsőre gondolnánk.

Penészes szilikon a zuhanyzóban? Az éjszakai hipós trükk A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

„Vasárnap reggel hétkor hívott”

A 31 éves Nóra egy kis marketingügynökségnél dolgozott, amikor új vezető érkezett a csapat élére. Az első hetekben még kifejezetten szimpatikusnak találta.

„Pörgős volt, határozott, és úgy tűnt, nagyon érti a szakmáját. Aztán lassan kiderült, hogy nála nincs olyan, hogy valami ráér hétfőig.” Olvass még a témában Nem akarok olyan ember lenni, akit mindenki kedvel – és nem is tudnék „Azt hittem, ő a legjobb barátnőm” – barátságok, amikről kiderült, hogy egyoldalúak voltak Mennyire bírod a bizonytalanságot? Teszteld, hogyan reagálsz, ha nem tudod, mi lesz! „Mire kiszálltunk a liftből, megtudtam, hogy megcsalnak” – Furcsa találkozások, amiknek meg kellett történniük

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Először csak esti üzenetek érkeztek. Aztán hétvégi e-mailek. Nóra egy idő után már úgy érezte, hogy folyamatosan készenlétben kell lennie. A mélypont egy vasárnap reggel jött el.

„Hét óra volt. Csörgött a telefonom, és ő volt az. Felvettem, mert azt hittem, valami sürgős dolog történt. Ehelyett elkezdett velem üvölteni, hogy egy pénteken elküldött prezentációban rossz sorrendben szerepeltek a képek.”

Nóra megpróbálta elmagyarázni, hogy érti, hogy hibázott, de a prezentációval úgyis csak hétfő délután foglalkoznak majd legközelebb, ezért a képcsere bőven ráér hétfő reggel is.

„Azt mondta, hogy ha én ezt a tempót nem bírom elviselni, akkor keressek magamnak másik munkát.”

Másnap Nóra bement dolgozni, és közölte, hogy felmond.

„Nem azért, mert nem bírtam a kritikát. Hanem mert rájöttem, hogy egy olyan embernek dolgozom, aki azt hiszi, a fizetésemért cserébe a teljes életemhez joga van.”

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.