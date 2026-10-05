október 5. Aurél napja Ma: 24°C Holnap: 25°C ☁️
október 5. Aurél napja Ma: 24°C Holnap: 25°C ☁️
„Vasárnap reggel 7-kor a telefonban üvöltött velem” – Elviselhetetlen főnökök
Unsplash

Címlap / Életmód / Pénz és hivatás / „Vasárnap reggel 7-kor a telefonban...

„Vasárnap reggel 7-kor a telefonban üvöltött velem” – Elviselhetetlen főnökök

Schuster Borka
Írta 2026.10.05.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A legtöbbeknek van vagy volt már életük során egy kellemetlen főnöke, de míg van, aki csak szigorú vagy nagy elvárásokat támaszt a beosztottjai felé, olyanok is vannak, akik egy egészen más szinten működnek.

Egy elviselhetetlen főnök pokollá tudja tenni a munkavállalói hétköznapjait, és olvasóink történeteiből úgy tűnik, hogy sajnos az ilyen felettesekből jóval több van, mint azt elsőre gondolnánk.

Penészes szilikon a zuhanyzóban? Az éjszakai hipós trükk

„Vasárnap reggel hétkor hívott”

Nő unottan dolgozik a laptopján
Unsplash

A 31 éves Nóra egy kis marketingügynökségnél dolgozott, amikor új vezető érkezett a csapat élére. Az első hetekben még kifejezetten szimpatikusnak találta.

„Pörgős volt, határozott, és úgy tűnt, nagyon érti a szakmáját. Aztán lassan kiderült, hogy nála nincs olyan, hogy valami ráér hétfőig.”

Olvass még a témában

Először csak esti üzenetek érkeztek. Aztán hétvégi e-mailek. Nóra egy idő után már úgy érezte, hogy folyamatosan készenlétben kell lennie. A mélypont egy vasárnap reggel jött el.

„Hét óra volt. Csörgött a telefonom, és ő volt az. Felvettem, mert azt hittem, valami sürgős dolog történt. Ehelyett elkezdett velem üvölteni, hogy egy pénteken elküldött prezentációban rossz sorrendben szerepeltek a képek.”

Nóra megpróbálta elmagyarázni, hogy érti, hogy hibázott, de a prezentációval úgyis csak hétfő délután foglalkoznak majd legközelebb, ezért a képcsere bőven ráér hétfő reggel is.

„Azt mondta, hogy ha én ezt a tempót nem bírom elviselni, akkor keressek magamnak másik munkát.”

Másnap Nóra bement dolgozni, és közölte, hogy felmond.

„Nem azért, mert nem bírtam a kritikát. Hanem mert rájöttem, hogy egy olyan embernek dolgozom, aki azt hiszi, a fizetésemért cserébe a teljes életemhez joga van.”

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kos telihold: 4 csillagjegy, akinek most mindent újra kell gondolnia

Ezeket olvassák most

„Vasárnap reggel 7-kor a telefonban üvöltött velem” – Elviselhetetlen főnökök

„Vasárnap reggel 7-kor a telefonban üvöltött velem” – Elviselhetetlen főnökök

Ennek a 4 csillagjegynek ősszel előáll a titkos imádója

Ennek a 4 csillagjegynek ősszel előáll a titkos imádója

Ezt a kabáthosszt 50 fölött senki nem meri hordani – pedig kellene

Ezt a kabáthosszt 50 fölött senki nem meri hordani – pedig kellene

Ezeket a csillagjegyeket a legnehezebb elengedni – Te köztük vagy?

Ezeket a csillagjegyeket a legnehezebb elengedni – Te köztük vagy?

Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam

Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam

Válassz egy őszi levelet, és megmondjuk, mit tartogat neked az október

Válassz egy őszi levelet, és megmondjuk, mit tartogat neked az október

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.