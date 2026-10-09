Gőzölgő termálvíz a magyar határ közelében: ezt a szlovén fürdőt érdemes még az idén felfedezned

Ősszel különösen hangulatos a Lendvai Termálfürdő, ahol a hideg levegőben gőzölögnek a meleg, paraffinos termálmedencék. Mutatjuk, mitől olyan különleges a víz.

Van egy szlovén termálfürdő, ahol már maga a víz története is különleges: olajfúrás közben találták meg több mint 800 méter mélyen. A Lendvai Termálfürdő magas paraffintartalmú, zöldes árnyalatú termálvize pedig hűvösebb időben egészen látványos arcát mutatja, amikor a meleg medencék fölött gomolyog a pára. A magyar határtól alig néhány kilométerre található fürdő jóval kevésbé ismert, mint a nagy szlovén wellnessközpontok, pedig egy őszi kiruccanáshoz különösen érdekes célpont lehet.

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Lendván, alig néhány kilométerre a magyar határtól található egy különleges termálfürdő, amelynek vizét nem mindennapi módon fedezték fel. 1965-ben egy olajfúrás során a várt kőolaj helyett 62 Celsius-fokos, fosszilis eredetű termálvíz tört a felszínre. A magas paraffintartalmú, jellegzetesen zöldes árnyalatú víz azóta a Terme Lendava egyik legnagyobb különlegessége.

📅

Kisokos Munkaszüneti napok ünnepnapok, hosszú hétvégék

→

A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.