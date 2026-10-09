Gőzölgő termálvíz a magyar határ közelében: ezt a szlovén fürdőt érdemes még az idén felfedezned

Ősszel különösen hangulatos a Lendvai Termálfürdő, ahol a hideg levegőben gőzölögnek a meleg, paraffinos termálmedencék. Mutatjuk, mitől olyan különleges a víz.
Van egy szlovén termálfürdő, ahol már maga a víz története is különleges: olajfúrás közben találták meg több mint 800 méter mélyen. A Lendvai Termálfürdő magas paraffintartalmú, zöldes árnyalatú termálvize pedig hűvösebb időben egészen látványos arcát mutatja, amikor a meleg medencék fölött gomolyog a pára. A magyar határtól alig néhány kilométerre található fürdő jóval kevésbé ismert, mint a nagy szlovén wellnessközpontok, pedig egy őszi kiruccanáshoz különösen érdekes célpont lehet.
4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni
Lendván, alig néhány kilométerre a magyar határtól található egy különleges termálfürdő, amelynek vizét nem mindennapi módon fedezték fel. 1965-ben egy olajfúrás során a várt kőolaj helyett 62 Celsius-fokos, fosszilis eredetű termálvíz tört a felszínre. A magas paraffintartalmú, jellegzetesen zöldes árnyalatú víz azóta a Terme Lendava egyik legnagyobb különlegessége.