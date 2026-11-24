Bika
A megszokott ünnepi rituálék számodra sokkal többet jelentenek egyszerű hagyományoknál: biztonságot adnak, és összekötnek azokkal az emberekkel, akikkel korábban együtt élted át őket. Ezért viselhet meg különösen, ha idén valami másképp történik, mint ahogyan megszoktad, vagy egy fontos személy már nem lehet része a közös készülődésnek.
Talán továbbra is ugyanazt az ételt készíted, ugyanazokat a díszeket veszed elő, és közben pontosan tudod, kihez vagy milyen emlékhez kötődik a sok-sok apró részlet… Nehezen búcsúzol azoktól a tárgyaktól és szokásoktól, amelyek egy korábbi, szeretett időszakot idéznek fel, mert úgy érzed, velük együtt valami fontosat is elveszítenél.
A múlt iránti ragaszkodásod ezért leginkább a hétköznapi gesztusokban mutatkozik meg: csendesen őrzöd azt, ami egykor otthonossá és teljessé tette az ünnepedet.
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