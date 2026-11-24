Van, akinek a karácsony nemcsak az örömről, hanem a hiányról is szól: egy ismerős dallam, egy üresen maradt hely az asztalnál vagy egy régi családi szokás néhány jegy szülötteinél különösen mély érzéseket hozhat felszínre. Mutatjuk, melyik 6 csillagjegy az, amelyik az ünnep alatt különösen nehezen engedi el a múltat.

Bika

A megszokott ünnepi rituálék számodra sokkal többet jelentenek egyszerű hagyományoknál: biztonságot adnak, és összekötnek azokkal az emberekkel, akikkel korábban együtt élted át őket. Ezért viselhet meg különösen, ha idén valami másképp történik, mint ahogyan megszoktad, vagy egy fontos személy már nem lehet része a közös készülődésnek.

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Talán továbbra is ugyanazt az ételt készíted, ugyanazokat a díszeket veszed elő, és közben pontosan tudod, kihez vagy milyen emlékhez kötődik a sok-sok apró részlet… Nehezen búcsúzol azoktól a tárgyaktól és szokásoktól, amelyek egy korábbi, szeretett időszakot idéznek fel, mert úgy érzed, velük együtt valami fontosat is elveszítenél.

A múlt iránti ragaszkodásod ezért leginkább a hétköznapi gesztusokban mutatkozik meg: csendesen őrzöd azt, ami egykor otthonossá és teljessé tette az ünnepedet. Olvass még a témában „Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel Ezt hozza 2026. november 12. a numerológia szerint: kapcsolatok és család Hogyan kéred bocsánatot, ha hibáztál? Derítsd ki, milyen a megbékélési stílusod! A testtartásunk hatással van a hangulatunkra és a döntéseinkre – egy új kutatás szerint

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