október 15. Teréz napja Ma: 17°C Holnap: 16°C ☁️
október 15. Teréz napja Ma: 17°C Holnap: 16°C ☁️
Teszteld a kapcsolatotokat: 1 apró reakció sokat elárul a közös jövőtökről
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Teszteld a kapcsolatotokat: 1 apró...

Teszteld a kapcsolatotokat: 1 apró reakció sokat elárul a közös jövőtökről

O. Zselyke
Írta 2026.10.15.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Egy apró, hétköznapi reakció is megmutathatja, mennyire figyeltek egymásra, és milyen alapokon nyugszik a kapcsolatotok.

Nemcsak a nagy gesztusok és a nehéz időszakok mutatják meg, mennyire működik jól egy párkapcsolat. Az is sokat számít, hogyan reagál a párod, amikor megosztasz vele egy apró örömöt vagy egy hétköznapi történetet. John Gottman pszichológus kutatásai szerint ezek a mindennapi pillanatok fontos szerepet játszhatnak a kapcsolat alakulásában.

4 csillagjegy, akiknél októberben leesik a tantusz

Mi az a mikrokontaktus, amiről Gottman beszél

Gottman és kutatócsoportja az úgynevezett Love Labben (szerelem-laboratóriumban) órákon át figyelte, hogyan kommunikálnak egymással a párok a hétköznapi élet apró pillanataiban. Azt vették észre, hogy a partnerek folyamatosan küldenek egymásnak apró jelzéseket, úgynevezett kapcsolódási kéréseket: megmutatnak egy képet a telefonon, megjegyzést tesznek az időjárásra, vagy csak annyit mondanak, nézd ezt. Ezek önmagukban jelentéktelen gesztusok, de Gottman szerint minden egyes ilyen pillanatban eldől valami: a másik odafordul-e, vagy elfordul.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Házas férfiak és a „barátság”: négy történet, ami fáj

Ezeket olvassák most

Magadtól ébredsz hajnalban? Ezt üzeni vele a tested

Magadtól ébredsz hajnalban? Ezt üzeni vele a tested

3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi fordulatot hozhat az ősz

3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi fordulatot hozhat az ősz

„A temetésen egy idegen nő szólított a nevemen” – a mondat, ami sötét családi titokról rántotta le a leplet

„A temetésen egy idegen nő szólított a nevemen” – a mondat, ami sötét családi titokról rántotta le a leplet

Válassz egy őszi ízt, megmondjuk, milyen vagy az ágyban!

Válassz egy őszi ízt, megmondjuk, milyen vagy az ágyban!

5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

Ezt a 3 helyet mindenki elfelejti kitakarítani a konyhában – a vendégek azonnal kiszúrják

Ezt a 3 helyet mindenki elfelejti kitakarítani a konyhában – a vendégek azonnal kiszúrják

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.