Teszteld a kapcsolatotokat: 1 apró reakció sokat elárul a közös jövőtökről

Nemcsak a nagy gesztusok és a nehéz időszakok mutatják meg, mennyire működik jól egy párkapcsolat. Az is sokat számít, hogyan reagál a párod, amikor megosztasz vele egy apró örömöt vagy egy hétköznapi történetet. John Gottman pszichológus kutatásai szerint ezek a mindennapi pillanatok fontos szerepet játszhatnak a kapcsolat alakulásában.
Mi az a mikrokontaktus, amiről Gottman beszél
Gottman és kutatócsoportja az úgynevezett Love Labben (szerelem-laboratóriumban) órákon át figyelte, hogyan kommunikálnak egymással a párok a hétköznapi élet apró pillanataiban. Azt vették észre, hogy a partnerek folyamatosan küldenek egymásnak apró jelzéseket, úgynevezett kapcsolódási kéréseket: megmutatnak egy képet a telefonon, megjegyzést tesznek az időjárásra, vagy csak annyit mondanak, nézd ezt. Ezek önmagukban jelentéktelen gesztusok, de Gottman szerint minden egyes ilyen pillanatban eldől valami: a másik odafordul-e, vagy elfordul.
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