Tegnap még szeptember volt, holnap meg már karácsony?

Ahogy beköszönt a szeptember, úgy érzem, valaki kikapja a kezemből a kormánykereket, tövig nyomja a gázpedált és kaján vigyorral az arcomba vágja: „Pár hét és karácsony!”
Sokszor az a benyomásom, hogy ilyenkor a napjaim egyszerűen kifolynak a kezeim közül. Ha te is álltál már tanácstalanul a naptárad felett azon tűnődve, hová tűnt el ez az értékes „köztes idő” és mikor jött ennyire közel az ünnepi időszak, megnyugtathatlak: nem vagy egyedül ezzel a nyomasztó tapasztalattal. Az „időgyorsulás” mögött ugyanis egyszerre állnak biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezők, amelyek észrevétlenül formálják át az érzékelésünket.
A tested lassítana, de a teendők sokasodnak
Igen, tudom, sokaknak megváltás a nyári szünet után az iskolakezdés és sem tudnám a szívemre tenni a kezem, miközben azt mondom: „én ezt cseppet sem vártam”. Örülök, hogy újra van rendszer, kiszámítható napirend és bónuszként némi szabadon beosztható idő az életemben. De a nyárral többet nyerek, mint amennyit veszítek. Ott vannak az éjszakába nyúló programok, az egész évben várt nyáresték, az utazások, a baráti találkozások és a lusta családi strandolások. Ősszel viszont az első, ami szembejön velünk, az a hideg idő és a kevesebb napfény, ami azonnal alaposan meg is nyirbálja az általános jókedvünket.
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Kívül csillogás, belül csalás: ráláthattam a nagy influenszer-illúzióra
A csökkenő napfényes órák száma – ugyanazon napi ritmus mellett – könnyen felborítja a belső, cirkadián ritmusunkat, miközben a megnövekedett melatoninszint miatt fáradékonyabbak, tompábbak leszünk. Kevesebb az igazán éber óránk, emiatt kevésbé tudjuk megélni aktívan a mindennapokat – olyan, mintha minden sűrűbb, sürgősebb lenne.
Ezzel párhuzamosan az agyunk memória-feldolgozási sajátosságai is beleszólnak a folyamatba: nyáron a rengeteg új inger, a szabadtéri programok és az utazások folyamatosan megszakítják a rutint, az agyunk pedig tele van elraktározandó részletekkel, élményekkel. Amikor viszont beszorolunk a négy fal közé, az ismétlődő, monoton napokat a memóriánk másként tárolja, így visszatekintve úgy tűnik, mintha hetek szálltak volna el egyetlen pillanat alatt.
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