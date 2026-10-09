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Tegnap még szeptember volt, holnap meg már karácsony?
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Tegnap még szeptember volt, holnap meg már karácsony?

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.09.
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Hová tűnnek a napjaink, amint lehűl az idő? Az „időgyorsulás" mögött egyszerre állnak biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezők – és talán te sem vagy egyedül ezzel a nyomasztó tapasztalattal.

Ahogy beköszönt a szeptember, úgy érzem, valaki kikapja a kezemből a kormánykereket, tövig nyomja a gázpedált és kaján vigyorral az arcomba vágja: „Pár hét és karácsony!”

Melyik arkangyal vigyáz rád a születési hónapod szerint?

Sokszor az a benyomásom, hogy ilyenkor a napjaim egyszerűen kifolynak a kezeim közül. Ha te is álltál már tanácstalanul a naptárad felett azon tűnődve, hová tűnt el ez az értékes „köztes idő” és mikor jött ennyire közel az ünnepi időszak, megnyugtathatlak: nem vagy egyedül ezzel a nyomasztó tapasztalattal. Az „időgyorsulás” mögött ugyanis egyszerre állnak biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezők, amelyek észrevétlenül formálják át az érzékelésünket.

A tested lassítana, de a teendők sokasodnak

Igen, tudom, sokaknak megváltás a nyári szünet után az iskolakezdés és sem tudnám a szívemre tenni a kezem, miközben azt mondom: „én ezt cseppet sem vártam”. Örülök, hogy újra van rendszer, kiszámítható napirend és bónuszként némi szabadon beosztható idő az életemben. De a nyárral többet nyerek, mint amennyit veszítek. Ott vannak az éjszakába nyúló programok, az egész évben várt nyáresték, az utazások, a baráti találkozások és a lusta családi strandolások. Ősszel viszont az első, ami szembejön velünk, az a hideg idő és a kevesebb napfény, ami azonnal alaposan meg is nyirbálja az általános jókedvünket.

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A hideg hónapokban a természetes fény hiánya az egyik legelső és leginkább érezhető jelzés a szervezetünk számára.

A csökkenő napfényes órák száma – ugyanazon napi ritmus mellett – könnyen felborítja a belső, cirkadián ritmusunkat, miközben a megnövekedett melatoninszint miatt fáradékonyabbak, tompábbak leszünk. Kevesebb az igazán éber óránk, emiatt kevésbé tudjuk megélni aktívan a mindennapokat – olyan, mintha minden sűrűbb, sürgősebb lenne.

Ezzel párhuzamosan az agyunk memória-feldolgozási sajátosságai is beleszólnak a folyamatba: nyáron a rengeteg új inger, a szabadtéri programok és az utazások folyamatosan megszakítják a rutint, az agyunk pedig tele van elraktározandó részletekkel, élményekkel. Amikor viszont beszorolunk a négy fal közé, az ismétlődő, monoton napokat a memóriánk másként tárolja, így visszatekintve úgy tűnik, mintha hetek szálltak volna el egyetlen pillanat alatt.

Nő az őszbe hajló tengerparton sétál
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