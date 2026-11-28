Néha mindannyian visszavágyunk egy olyan korszakba, amelynek emléke már-már meseszerűen szép – de vajon ez a világ valóban létezett-e úgy, ahogyan emlékszünk rá? Schuszter Borka a nosztalgia természetéről, a megszépített múltról és arról ír, miért érdemes inkább előre nézni.

Véleménycikk: Schuszter Borka

„Bezzeg a mi időnkben.” Egy mondat, amit valószínűleg minden generáció legalább egyszer hallott az előtte járó generációtól, és előbb-utóbb maga is kimond. Régen még tudtunk beszélgetni, nem a telefonunkat nyomkodtuk, a gyerekek az utcán játszottak, az embereknek volt türelmük egymáshoz, a nyarak hosszabbak, a karácsonyok meghittebbek voltak, a világ pedig valahogy kevésbé tűnt idegbetegnek.

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Néha én is azon kapom magam, ahogy visszavágyom egy olyan korszakba, amelynek emléke már-már meseszerűen szép. Csakhogy egyre inkább gyanítom, hogy ez a régi világ, amit annyira szeretünk visszasírni, talán soha nem létezett úgy, ahogyan emlékszünk rá.

A nosztalgia egészen különös szerkesztő

Nem feltétlenül hazudik, csak kihagy bizonyos részleteket. Megőrzi a balatoni nyarakat, a nagymama konyhájának illatát, a barátokkal töltött délutánokat, a várakozást egy kedvenc sorozat új epizódjára, de valahogy kevésbé hangsúlyosan emlékeztet arra, amikor unatkoztunk, szorongtunk, veszekedtünk, vagy fogalmunk sem volt, mihez kezdjünk magunkkal. Olvass még a témában „Érzem, hogy lenéznek, amikor az étterembe a gyereket is magammal viszem” – Mikor kezdtük el gyűlölni a gyerekes családokat? Melyik évtizedben éreznéd magad a legjobban? A válaszaid elárulják, melyik korszak passzol hozzád Így támogathatod a szervezetedet az influenzaszezonban „Hogyan sikerült a férfiaknak elhitetniük a világgal, hogy a nők a hisztisebbek?!” Kínzó kérdések a nemek közti különbségekről

Az emlékeinkből lassan egy hangulat lesz, és ezt a hangulatot hajlamosak vagyunk összetéveszteni az adott korszak valóságával.

Persze, voltak dolgok, amelyek valóban jobbak lehettek. Nem volt állandó online jelenléti kényszer, nem kellett minden pillanatot dokumentálni, és talán könnyebb volt úgy eltölteni egy estét, hogy közben nem láttuk, mit csinál másik ötszáz ember.

De vajon tényleg kevesebb problémánk volt, vagy csak kevesebbet beszéltünk róluk? A mentális egészség, a szorongás, a kiégés, a gyerekkori traumák vagy a rosszul működő családi minták nem a közösségi média megjelenésével születtek. Korábban is léteztek, csak sokszor nem volt nevük, elfogadott nyelvük, és az emberek nem feltétlenül tudták, hogy segítséget is kérhetnek – vagy, ha kértek, egyáltalán nem biztos, hogy kaptak is.

Szerintem a múlt idealizálása azért is veszélyes, mert könnyen elhiteti velünk, hogy valamit már elvesztettünk, amit valójában még megteremthetnénk.

Hogy a valódi kapcsolatok, a nyugodt hétköznapok, a közösség, az egymásra figyelés kizárólag egy régebbi korszak sajátjai, és nekünk már csak a maradék jut.

Pedig nem a kilencvenes években volt kizárólag lehetőségünk órákig beszélgetni valakivel, ahogy nem a kétezres évek elején volt az utolsó esély arra, hogy a gyerekek szabadon játsszanak, vagy hogy ne a telefonunk legyen az első, amihez reggel nyúlunk.

Talán nem egy régi, soha nem létezett világot kellene megpróbálnunk visszaszereznünk, hanem azokat a dolgokat, amelyeket értékesnek tartunk belőle. A figyelmet, az időt, a spontán találkozásokat, az unalmat, a valódi jelenlétet. Ezek nem tűntek el végleg, csak másképp kell helyet csinálnunk nekik.

A múltunkhoz való ragaszkodás érthető Biztonságot ad, különösen akkor, amikor a jelen túl gyors, a jövő pedig kiszámíthatatlan. De ha folyton egy megszépített tegnaphoz mérjük a mai életünket, könnyen elszalasztjuk azt, ami most is jó lehet. Lehet, hogy a régi idők, amelyeket visszasírunk, sosem léteztek pontosan úgy. És talán ez nem baj. Nem kell visszamennünk ahhoz, hogy valami jobb felé induljunk. A visszasírt múltat ugyanis megteremthetjük magunknak a jelenben és a jövőben is.

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