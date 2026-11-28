A legismertebb Mikulás dalok mellett kevésbé ismert téli énekeket is találsz a válogatásban, amelyeket a gyermeked is könnyen megtanulhat.

A Mikulás érkezését talán semmi sem teszi izgalmasabbá a gyerekek számára, mint a közös éneklés. Akár otthon hangolódtok a december 6-i meglepetésre, akár az óvodai ünnepségre készültök, ezekkel a kedves, könnyen megtanulható mikulásváró gyerekdalokkal garantáltan meghitt lesz a várakozás. Összegyűjtöttünk néhány jól ismert klasszikust és kevésbé gyakran énekelt téli dalt is, amelyekkel új színt vihettek az ünnepi készülődésbe.

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Klasszikus Mikulás dalok, amelyeket szinte mindenki ismer

1. Hull a pelyhes fehér hó – Rossa Ernő

Kevés olyan mikulásváró dal van, amely annyira összeforrt volna a decemberi készülődéssel, mint a Hull a pelyhes fehér hó. A vidám, könnyen megjegyezhető dallam és a Mikulást megszólító sorok miatt már a legkisebbek is hamar bekapcsolódhatnak az éneklésbe. A dalban megjelenő piros alma és mogyoró ráadásul a hagyományos Mikulás-ajándékokat is felidézi. Óvodáskorú gyermekekkel különösen jó választás, hiszen rövid, ismétlődő sorai miatt gyorsan megtanulható.

2. Télapó itt van – hagyományos gyermekdal, ismeretlen szerzővel A Télapó itt van szintén a legismertebb magyar Mikulás dalok közé tartozik. A rövid versszakokban megelevenedik a nagyszakállú Télapó, a hóval borított ruhája, a szánja és természetesen a sok ajándékot rejtő zsákja. A visszatérő refrén miatt a gyerekek akkor is könnyen bekapcsolódhatnak, ha még nem tudják fejből az egész szöveget. Kézmozdulatokkal és egyszerű utánzó játékokkal még szórakoztatóbbá tehetitek az éneklést. 3. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás – hagyományos gyermekdal Ez a kedves, közvetlen hangvételű dal kifejezetten a Mikulás érkezéséről szól, így remekül illik a december eleji készülődéshez. A gyerekek a dalban megszólítják a nagyszakállú vendéget, és izgatottan várják, hogy megérkezzen a csokoládéval és más finomságokkal teli zsákjával. Az ismétlődő megszólítások miatt könnyű megjegyezni, ezért akár a kisebbek is hamar megtanulhatják. A dal szerzője nem ismert, hagyományos gyermekdalváltozatként terjed. Kevésbé ismert dalok, amelyekkel különlegesebb lehet a mikulásvárás 4. Levél a Mikulásnak – Gryllus Vilmos Ha szeretnétek egy kicsit játékosabb, történetmesélős dalt is beilleszteni a repertoárba, Gryllus Vilmos szerzeménye remek választás. A dal egy gyermek szemszögéből meséli el, hogyan készül a Mikulásnak írt levél, amelyben természetesen az ajándékkívánságok sem maradhatnak el. A szöveg humoros, könnyen átélhető helyzetet mutat be, így a kicsik gyorsan magukénak érezhetik. Különösen jó apropó lehet arra, hogy közösen levelet is írjatok a Mikulásnak, mielőtt eléneklitek. 5. Suttog a fenyves, zöld erdő – Weöres Sándor verse, megzenésített gyermekdal Ez a dal egy kicsit csendesebb, meghittebb hangulatot teremt, mint a vidám, ajándékokról szóló Mikulásénekek. A havas erdő, a száncsengő és a hideg téli szél képei szinte mesebeli tájat idéznek meg, miközben a szöveg a Télapó közeledésére is utal. Weöres Sándor ritmusos, játékos költészete miatt a gyerekek számára is könnyen befogadható, és az óvodai ünnepségeken is jól használható. Akkor is érdemes megtanulni, ha a hagyományos Mikulásdalok mellett egy nyugodtabb, hangulatosabb éneket is szeretnétek. 6. Ember, ember, december – hagyományos gyermekdal, ismeretlen szerzővel A kevésbé ismert, de annál játékosabb téli dalok közé tartozik az Ember, ember, december. A dal a decembert egy hideg, morcos medveként jeleníti meg, aki a hegyekben ülve havat szitál a tájra. A hangutánzó, ismétlődő sorok különösen szórakoztatóvá teszik az éneklést, a gyerekek pedig hamar bekapcsolódhatnak a vidám refrénbe. Nemcsak mikulásváráshoz, hanem a téli időszak egészéhez remek választás, főleg akkor, ha a kicsik már unják a megszokott ünnepi dalokat. 7. Weöres Sándor: Száncsengő A mikulásváró dalok közé egy igazán hangulatos téli vers is jól illik: Weöres Sándor Száncsengő című műve. A játékos ritmusú, dallamos sorok szinte hallhatóvá teszik a csilingelő száncsengőt, miközben a havas táj és a téli utazás képeit idézik fel. A gyerekek könnyen megjegyezhetik a vers ritmusát, a megzenésített változatot pedig együtt is énekelhetitek vagy hallgathatjátok a Mikulás érkezésére várva. A közös éneklés nemcsak a Mikulás érkezését teszi még izgalmasabbá, hanem olyan kedves családi emlékeket is teremt, amelyekre később is szívesen gondoltok majd vissza. Válasszátok ki a kedvenc dalaitokat, tanuljátok meg együtt a szövegüket, és hangolódjatok vidáman az év egyik legjobban várt napjára!

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