5:1 – ezt az arányt kell tartanod, ha boldog kapcsolatot akarsz

Egy amerikai pszichológus harminc évig figyelt párokat egy lakásnak berendezett laboratóriumban, és három percnyi beszélgetésből meg tudta mondani, kik válnak el hat éven belül.

A módszer nem a veszekedések hevességén múlt, hanem azon, hány apró jó gesztus ellensúlyozta a rosszat.

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Ki az a Gottman, és miért hallgatunk rá

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John Gottman amerikai pszichológus a Washingtoni Egyetemen hozta létre azt a megfigyelőközpontot, amelyet kutatótársai és az utókor is csak Love Labként emlegetnek. Házaspárokat hívtak be, bekötötték őket érzékelőkre, amelyek a pulzust és a stresszhormonok szintjét mérték, majd egyszerűen beszélgetniük kellett egymással hétköznapi dolgokról, konfliktusokról, tervekről. Gottman és kutatócsoportja képkockáról képkockára elemezte a mimikát, a hanghordozást, a testbeszédet. Az évek alatt összegyűjtött adatokból rajzolódott ki az a mintázat, amit ma mágikus aránynak neveznek.

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