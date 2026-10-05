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5:1 – ezt az arányt kell tartanod, ha boldog kapcsolatot akarsz
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5:1 – ezt az arányt kell tartanod, ha boldog kapcsolatot akarsz

O. Zselyke
Írta 2026.10.05.
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Egy amerikai pszichológus harminc évig figyelt párokat egy lakásnak berendezett laboratóriumban, és három percnyi beszélgetésből meg tudta mondani, kik válnak el hat éven belül.

A módszer nem a veszekedések hevességén múlt, hanem azon, hány apró jó gesztus ellensúlyozta a rosszat.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

Ki az a Gottman, és miért hallgatunk rá

John Gottman amerikai pszichológus a Washingtoni Egyetemen hozta létre azt a megfigyelőközpontot, amelyet kutatótársai és az utókor is csak Love Labként emlegetnek. Házaspárokat hívtak be, bekötötték őket érzékelőkre, amelyek a pulzust és a stresszhormonok szintjét mérték, majd egyszerűen beszélgetniük kellett egymással hétköznapi dolgokról, konfliktusokról, tervekről. Gottman és kutatócsoportja képkockáról képkockára elemezte a mimikát, a hanghordozást, a testbeszédet. Az évek alatt összegyűjtött adatokból rajzolódott ki az a mintázat, amit ma mágikus aránynak neveznek.

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