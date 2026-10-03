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Rozsdásodnak a teraszbútorod csavarjai? Egy csepp ebből és újra csúsznak
Unsplash

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Rozsdásodnak a teraszbútorod csavarjai? Egy csepp ebből és újra csúsznak

Váradi Petra
Írta 2026.10.03.
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Egyetlen egyszerű házi praktikával fellazíthatod a rozsdás csavarokat, így sokkal könnyebben kiszedheted vagy meghúzhatod őket.

Az első igazán hideg, csendes eső után szinte mindenki ugyanazt tapasztalja: a nyáron még könnyedén állítható napozóágy karja megakad, a kerti asztal lába recsegve mozdul, a székek csavarjai pedig barnás-vöröses foltokkal, szinte beleragadva ülnek a fában vagy a fémben. Ez nem rossz szerencse, csak a nedvesség és a levegő oxigénje végzi a dolgát azon a fémfelületen, amit egész évben nem sokat dédelgettünk.

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Miért indul be a rozsda pont ősszel

Nyáron a bútorok gyorsan száradnak, a nap süt, a szél fúj, a nedvesség nem marad a réseken. Ősszel viszont más a helyzet: a levegő páratartalma magas, a hőmérséklet ingadozik, és a csavarok, zsanérok, állítható lábak fém alkatrészein órákig, akár napokig ott marad a vízfilm. Ez a folyamatos nedvesség indítja el az oxidációt, ami különösen gyorsan terjed ott, ahol két fémfelület összeér, mert a rés kapilláris hatással szívja magába és tartja meg a vizet.

A festett vagy horganyzott csavaroknál ez lassabb, de a sima acél vagy a régebbi, már egyszer megkopott felületű elemeknél az első esős hét után is látszik a különbség.

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Rozsdás csavar
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