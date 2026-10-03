A 4 legmérgezőbb személyiségtípus: jobb őket minél távolabb tudni az életedtől

Egy 2002-es kanadai kutatás, amelyet Delroy Paulhus és Kevin Williams pszichológusok jegyeznek, elsőként írta le azt a három személyiségvonást, amelyet azóta a szakirodalom Sötét Triádként emleget.

A nárcizmus, a machiavellizmus és a pszichopátia kombinációja azóta is az egyik legtöbbet vizsgált téma a személyiségpszichológiában, és nem véletlenül: ezek a vonások azok, amelyek a leggyakrabban okoznak tartós károkat a környezetükben élők érzelmi egészségében. Van azonban egy negyedik típus is, amelyet a hétköznapokban sokkal nehezebb azonosítani, mert első ránézésre szinte ártalmatlannak tűnik.

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1. A nárcisztikus típus

A nárcisztikus személyiségű ember a beszélgetés középpontjába helyezi magát, még akkor is, ha épp valaki más problémájáról van szó. Jellemző rá a túlzott önértékelés, a folyamatos elismerésigény és az, hogy a kritikát gyakorlatilag képtelen elviselni.

Ha valaki megkérdőjelezi a döntéseit, azonnal védekező vagy támadó pozícióba vált, és a hibát szinte mindig a másikban keresi.

A kapcsolataiban ez úgy csapódik le, hogy a partner vagy barát fokozatosan háttérbe szorul, és egy idő után már azon kapja magát, hogy folyamatosan a másik igényeihez igazodik. A kutatások szerint a nárcisztikus vonások különösen a hosszú távú párkapcsolatokban okoznak kimerültséget, mert az érzelmi egyensúly szinte sosem kölcsönös. Olvass még a témában Miért próbálom rögtön elviccelni, ha valaki megdicsér? Te is csinálod ezt? 40-hez közel az élet nem lesz könnyebb, csak megtanulod, mi éri meg az energiádat „Azt hittem, ő a legjobb barátnőm” – barátságok, amikről kiderült, hogy egyoldalúak voltak Ezt hozza 2026. szeptember 21. a numerológia szerint: stabilitás és biztonság

2. A machiavellista típus

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A machiavellizmus elnevezés Niccolò Machiavelli reneszánsz gondolkodótól ered, akinek A fejedelem című művét gyakran idézik a hatalomgyakorlás cinikus, célorientált megközelítése kapcsán. A machiavellista személyiség hidegen, taktikusan gondolkodik, és a kapcsolatait is eszközként kezeli egy adott cél elérése érdekében.

Az ilyen emberek gyakran nagyon jól kommunikálnak, meggyőzőek, és ritkán buknak le első ránézésre. A manipuláció náluk nem indulatból, hanem tudatos stratégiából fakad, ami különösen alattomossá teszi a viselkedésüket a munkahelyi vagy baráti környezetben.

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