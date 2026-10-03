A 4 legmérgezőbb személyiségtípus: jobb őket minél távolabb tudni az életedtől

A nárcizmus, a machiavellizmus és a pszichopátia kombinációja azóta is az egyik legtöbbet vizsgált téma a személyiségpszichológiában, és nem véletlenül: ezek a vonások azok, amelyek a leggyakrabban okoznak tartós károkat a környezetükben élők érzelmi egészségében. Van azonban egy negyedik típus is, amelyet a hétköznapokban sokkal nehezebb azonosítani, mert első ránézésre szinte ártalmatlannak tűnik.
1. A nárcisztikus típus
A nárcisztikus személyiségű ember a beszélgetés középpontjába helyezi magát, még akkor is, ha épp valaki más problémájáról van szó. Jellemző rá a túlzott önértékelés, a folyamatos elismerésigény és az, hogy a kritikát gyakorlatilag képtelen elviselni.
A kapcsolataiban ez úgy csapódik le, hogy a partner vagy barát fokozatosan háttérbe szorul, és egy idő után már azon kapja magát, hogy folyamatosan a másik igényeihez igazodik. A kutatások szerint a nárcisztikus vonások különösen a hosszú távú párkapcsolatokban okoznak kimerültséget, mert az érzelmi egyensúly szinte sosem kölcsönös.
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2. A machiavellista típus
A machiavellizmus elnevezés Niccolò Machiavelli reneszánsz gondolkodótól ered, akinek A fejedelem című művét gyakran idézik a hatalomgyakorlás cinikus, célorientált megközelítése kapcsán. A machiavellista személyiség hidegen, taktikusan gondolkodik, és a kapcsolatait is eszközként kezeli egy adott cél elérése érdekében.
Az ilyen emberek gyakran nagyon jól kommunikálnak, meggyőzőek, és ritkán buknak le első ránézésre. A manipuláció náluk nem indulatból, hanem tudatos stratégiából fakad, ami különösen alattomossá teszi a viselkedésüket a munkahelyi vagy baráti környezetben.
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